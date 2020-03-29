Різниці між Воронежем і Києвом для росіян не існує - Портников

Для політичного керівництва Росії немає ніякої різниці між українськими та російськими містами, тому воно не збирається "дарувати" Україну своєму ворогу.

Про в інтерв'ю OBOZREVATEL сказав український журналіст і публіцист Віталій Портников. За його словами, умовно кажучи, Київ, Донецьк, Полтаву і Суми в Кремлі вважають своїми так само, як і Тамбов, Брянськ чи Вороніж.

"Росія не Україну не збирається відпускати. Це абсолютно неправильне трактування ситуації, яке можливе тільки з нашої точки зору. Росія не збирається дарувати ворогові Київ, Харків, Донецьк, Полтаву і Суми так само, як не збирається дарувати йому Тамбов, Брянськ і Вороніж. Ніякої різниці для російського політичного діяча між Вороніжем та Києвом не існує", – запевнив він.

Україна і Росія

За словами Портнікова, для глави РФ Володимира Путіна і російського керівництва Україна і Білорусь – це просто політична помилка і спроби назвати якимись незрозумілими словами російські землі на заході Росії.

"Путін сам сказав про це в інтерв'ю, назвавши українців вигадкою австрійського генерального штабу. Він в цьому впевнений, і я не думаю, що це переконання він збирається залишати. Російський колега сказав мені досить розумні слова. Мовляв, якби російські керівники могли хоча б допустити існування української держави, можливо, вони б отримали контроль над нею набагато швидше, ніж зараз, коли вони навіть не намагаються зробити вигляд, що готові погодитися з таким існуванням. Це стосується і білорусів", – підкреслив журналіст.

Повний текст інтерв'ю з Віталієм Портниковим на сайті OBOZREVATEL читайте в найближчі дні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за словами народного депутата України від фракції "Слуга народу" Ірини Верещук, Україна через ОБСЄ звернулася до Росії з пропозицією забезпечити перемир'я на Донбасі через загрозу епідемії коронавірусу COVID-19.

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