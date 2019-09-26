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27 вересня • оновлено в 19:34
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"Ризики божевільні!" Клімкін пояснив небезпеку скандалу з Трампом для України

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Ризики для країни після оприлюднення стенограми розмови президентів США Дональда Трампа і України Володимира Зеленського просто божевільні.

Про це заявив ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін, передає "theБабель". За його словами, короткострокових ризиків, таких як скорочення військової допомоги, немає, але ставлення ключових осіб нинішньої американської адміністрації до України може змінитися через небезпеку імпічменту Трампа.

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Розмова Трампа і Зеленського

Розмова Трампа і Зеленського

"І є величезні середньострокові ризики, тому що для звичайного американця Україна перетворюється на джерело проблем. Це загрожує двопартійному консенсусу підтримки України Сполученими Штатами", – пояснив Клімкін.

Ексміністр упевнений, що тепер Україна повинна дотримуватися збалансованого підходу до всіх основних гравців американської політики й у жодному разі не створювати враження, що наші дії впливають на хід передвиборчої кампанії в США.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у середу, 25 вересня, в США опублікували стенограму гучної розмови між президентами США і України Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським, через зміст якої американці почали процедуру імпічменту.

Текст показали в Білому домі. Незабаром в мережі з'явився переклад бесіди, яка відбулася 25 липня о 9:33 за Вашингтоном.

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Тема
Зустріч Трампа і Зеленського
Особи
Павло Клімкін Дональд Трамп Володимир Зеленський
Місце
Україна
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Совет...легче вам всем ныне повеситься...разом.
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Simon Igor
Simon Igor
Сироткин Андрюха, зачем и по какой причине? Или после боярышника ты сам не понимаешь, что несёшь?
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