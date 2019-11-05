"Рівень секретаря сільради!" Адвокат Barristers жорстко розкритикував Трубу

Державне бюро розслідувань перебуватиме у вирі скандалів, доки його очільником залишатиметься Роман Труба.

Про це у інтерв'ю виданню "Резонанс" заявив адвокат компанії "Barristers" Олексій Шевчук. Він порівняв голову ДБР порожнім барабаном.

"Доки керувати Бюро буде барабан, а не Труба, пустий, порожній барабан, якій звинувачує то активістів, то своїх заступників, то інших керівників правоохоронних органів, то пресслужбу", - сказав Шевчук.

Олексій Шевчук, Роман Труба

За його переконанням, рівень Романа Труби – це рівень секретаря сільської ради і на цьому рівні він має й залишатися, а не керувати таким серйозним органом.

"Є багато у нього заступників, і я не побоюся сказати, що вони гідні очолити цей орган. І є багато інших людей навколо, які теж можуть бути у сто разів кориснішими для ДБР", - підсумував Шевчук.

Як писав OBOZREVATEL, адвокат п'ятого президента Петра Порошенка Ілля Новіков заявив, що Державне бюро розслідувань створює небезпечний прецедент, підриваючи позицію України в міжнародних судах, де держава захищає свої інтереси і доводить незаконність дій Росії.

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