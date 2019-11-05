Головна Новини
5 листопада • оновлено в 14:35
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

"Рівень секретаря сільради!" Адвокат Barristers жорстко розкритикував Трубу

751 Читати матеріал російською

Державне бюро розслідувань перебуватиме у вирі скандалів, доки його очільником залишатиметься Роман Труба.

Про це у інтерв'ю виданню "Резонанс" заявив адвокат компанії "Barristers" Олексій Шевчук. Він порівняв голову ДБР порожнім барабаном.

"Доки керувати Бюро буде барабан, а не Труба, пустий, порожній барабан, якій звинувачує то активістів, то своїх заступників, то інших керівників правоохоронних органів, то пресслужбу", - сказав Шевчук.

Олексій Шевчук, Роман Труба

Олексій Шевчук, Роман Труба

Новини
Напад на Порошенка: опублікований текст постанови про допит Труби

За його переконанням, рівень Романа Труби – це рівень секретаря сільської ради і на цьому рівні він має й залишатися, а не керувати таким серйозним органом.

"Є багато у нього заступників, і я не побоюся сказати, що вони гідні очолити цей орган. І є багато інших людей навколо, які теж можуть бути у сто разів кориснішими для ДБР", - підсумував Шевчук.

Як писав OBOZREVATEL, адвокат п'ятого президента Петра Порошенка Ілля Новіков заявив, що Державне бюро розслідувань створює небезпечний прецедент, підриваючи позицію України в міжнародних судах, де держава захищає свої інтереси і доводить незаконність дій Росії.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Особи
Олексій Шевчук Роман Труба
Тег
Державне Бюро Розслідувань
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
3
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки