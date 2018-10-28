Рівень підтримки партії Меркель у Німеччині - на рекордно низькому рівні

За сестринський союз партій ХДС/ХСС зараз готові віддати голоси лише 24 відсотки німців. Тим часом Зелені посилюють свої позиції серед виборців, обігнавши традиційних суперників і нинішніх союзників ХДС/ХСС з СДПН.У Німеччині підтримка Християнсько-демократичного союзу (ХДС) на чолі з канцлеркою Анґелою Меркель (Angela Merkel) та Християнсько-соціального союзу впала до нового історичного мінімуму. Про це свідчать дані опитування Sonntagstrend інституту Emnid, оприлюднені у неділю, 28 жовтня, виданням Bild am Sonntag.

Згідно з результатами опитування, зараз лише 24 відсотки респондентів підтримують блок сестринських партій ХДС/ХСС. Це на один відсотковий пункт менше, ніж минулого тижня, і так мало, як ніколи раніше. Тим часом Зелені посилюють свої позиції та зараз мають підтримку з боку 20 відсотків виборців. Згідно з даними видання, це є найвищим рівнем підтримки Зелених за останні сім років.

Третю позицію посідає правопопулістська "Альтернатива для Німеччини" (АдН), рівень підтримки якої становить 16 відсотків. А за Соціал-демократичну партію Німеччини (СДПН), як і минулого тижня, готові віддати голоси лише 15 відсотків респондентів. Вільну демократичну партію (ВДП) та Ліву партію підтримують по 10 відсотків виборців. В опитуванні, проведеному з 18 жовтня по 24 жовтня, взяли участь 1905 респондентів.

Нагадаємо, в останні місяці спостерігається тенденція до зниження підтримки партій "великої коаліції" у ФРН - ХДС/ХСС та СДПН. Проявляється вона і на земельному рівні. 14 жовтня в Баварії на виборах земельного парламенту ХСС не лише втратив абсолютну більшість, а й показав найгірший результат з 1950 року. А соціал-демократи взагалі опинилися на п'ятому місці. Це були перші регіональні вибори після формування навесні четвертого уряду канцлерки Анґели Меркель . Падіння популярності партій коаліції пов'язують у тому числі і з частими суперечками між партнерами. У неділю відбуваються вибори до земельного парламенту Гессена, які також багато хто вважає лакмусовим папірцем у тесті на довіру населення до уряду в Берліні. Згідно з прогнозами, чинна коаліція у складі ХДС та Зелених може втратити більшість, а соціал-демократи - опинитися на третьому місці за результатами голосування. Водночас внаслідок виборів АдН має потрапити в останній земельний парламент країни, в якому вона поки що не представлена.