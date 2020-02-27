Рівень довіри українців до Зеленського впав: дані опитування

До президента України Володимира Зеленського позитивно ставляться 47% українців (у грудні 2019 року був 60%), негативно – 24%, а оцінка його дій із боку громадськості погіршилася на 15%.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) 21-25 лютого 2020 року.

Так, якщо порівнювати нові дані із грудневим опитуванням, то частка тих, хто ставиться до Зеленського позитивно, зменшилася на 13 відсоткових пунктів (було 60%), а частка тих, хто ставиться до нього негативно, зросла на 10 відсоткових пунктів (було 14%).

Рівень довіри українців до Зеленського впав РБК-Україна

До прем'єр-міністра Олексія Гончарука позитивно ставляться 8% опитаних, негативно – 33% (в грудні було 12% і 22%), до глави Верховної Ради Дмитра Разумкова – 21% позитивно і 16% негативно (було 24% і 11%).

До лідера партії "Голос" Святослава Вакарчука позитивно ставляться 16% опитаних, негативно – 36% (в грудні було 22% і 33% відповідно), до лідера партії "Європейська солідарність", п'ятого президента України Петра Порошенка – 14% позитивно і 61% негативно (було 13% і 65%).

До лідера партії "Опозиційна платформа – За життя" Юрія Бойка позитивно ставляться 23% респондентів, негативно – 31% (було 25% і 33%); до голови політради партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктора Медведчука позитивно ставляться 16% респондентів, негативно – 45% (було 15% і 46%); до його колеги Вадима Рабіновича позитивно ставляться 14%, негативно – 41% (було 13% і 43%).

Оцінка дій президента України в порівнянні із груднем у лютому погіршилася: на 15 відсоткових пунктів стало менше тих, хто схвалює його роботу (з 62% до 47%), і на 15 відсоткових пунктів зросла частка тих, хто не схвалює (з 25% до 40%).

Кабінет міністрів також втратив довіру: на 14 відсоткових пунктів стало менше тих, хто схвалює його роботу (з 35% до 21%), і на 20 відсоткових пунктів зросла частка тих, хто не схвалює (з 46% до 66%).

Більше українців також почали негативно ставитися до дій Верховної Ради в порівнянні з груднем: на 16 відсоткових пунктів стало менше тих, хто схвалює її роботу (з 35% до 19%), і на 21 відсотковий пункт зросла частка тих, хто не схвалює (з 49% до 70%).

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше результати опитування оприлюднив Центр Разумкова. Рейтинг президента України Володимира Зеленського обвалився до 40%. Саме стільки українців готові віддати свої голоси, якби в країні відбувалися нові вибори глави держави.

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