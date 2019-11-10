Рішення ухвалено! Стало відомо про покарання для Яременка через секс-скандал

Народного депутата від фракції "Слуга народу" Богдана Яременка, який оскандалився секс-перепискою в Верховній Раді, 11 листопада знімуть із поста голови комітету з міжнародних зв'язків.

Про це в неділю, 10 листопада, повідомило обізнане джерело OBOZREVATEL.

Відзначається, що рішення вже ухвалено всередині політсили, залишилося лише формально за нього проголосувати.

Яременко йде з комітету через секс-скандал Цензор.НЕТ

Нагадаємо, 1 листопада Яременко показав заяву про звільнення з комітету, проте пообіцяв передати її спікеру Дмитру Разумкова лише після узгодження з партією. Станом на 7 листопада документ все ще не був зареєстрований у Раді.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

29 жовтня Яременко під час засідання Ради домовлявся про інтимну зустріч за гроші з дівчиною.

Через деякий час скандальний нардеп Яременко відзначився ще однією витівкою в сесійній залі Ради. Під час засідання він милувався дівчатами в додатку для знайомств Tinder.

Після цього Яременко підтвердив, що інтимна переписка про надання секс-послуг була в його телефоні. При цьому повідомив, що вона була сфабрикована ним же.

У мережі спалили "провокацію", з'ясувавши, що Яременко задовго до цього зареєструвався в соцмережі для знайомств.

Мережа відреагувала мемами і насмішками на секс-переписки "слуги народу".

Незабаром були опубліковані переписки Яременка з іншими дівчатами.

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