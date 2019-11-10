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10 листопада • оновлено в 12:08
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Рішення ухвалено! Стало відомо про покарання для Яременка через секс-скандал

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Народного депутата від фракції "Слуга народу" Богдана Яременка, який оскандалився секс-перепискою в Верховній Раді, 11 листопада знімуть із поста голови комітету з міжнародних зв'язків.

Про це в неділю, 10 листопада, повідомило обізнане джерело OBOZREVATEL.

Відзначається, що рішення вже ухвалено всередині політсили, залишилося лише формально за нього проголосувати.

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Яременко йде з комітету через секс-скандал

Яременко йде з комітету через секс-скандал

Цензор.НЕТ

Нагадаємо, 1 листопада Яременко показав заяву про звільнення з комітету, проте пообіцяв передати її спікеру Дмитру Разумкова лише після узгодження з партією. Станом на 7 листопада документ все ще не був зареєстрований у Раді.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Секс-скандали в Верховній Раді України
Особа
Богдан Яременко
Місце
Україна
Теги
Партія Слуга народу Верховна Рада України
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