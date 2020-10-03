Рішення ТКГ не є політичними зобов'язаннями для України, – Єрмак

Тристороння контактна група щодо Донбасу є консультаційної майданчиком, а її рішення не несуть політичних зобов'язань для України.

Таку заяву зробив глава Офісу президента України Андрій Єрмак в ефірі телеканалу "Україна 24". Він запевнив, що вибори на окупованих територіях можливі тільки після повернення кордону під контроль України.

"ТКГ – це консультаційний майданчик. Це не представництво держави. Люди, які там працюють, працюють на громадських засадах. Вони не отримують зарплату і фактично приймають рішення, які потім імплементуються через органи, які ці рішення можуть юридично і політично ухвалювати. Тому не слід переоцінювати висловлювання або якісь проміжні ідеї в рамках цих консультацій", – зазначив він.

Єрмак додав, що український план мирного врегулювання для Донбасу передбачає місцеві вибори на нині окупованих територіях як кінцевий етап цього плану. "І тільки після відновлення контролю України над її кордоном з Росією на цій ділянці", – підкреслив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL , раніше Єрмак пояснив, чому запросив Вітольда Фокіна в ТКГ.

Нагадаємо, що Фокін відзначився низкою скандальних заяв Донбасом. Так, він заявив, що війна на Донбасі почалася через мовне питання, закликав Україну піти на нові поступки перед РФ під час переговорів.