Рішення про відставку Фокіна з ТКГ вже ухвалено – ЗМІ

Марина Ліснічук Політика 12:49, 30.09.2020 Оновлено: 13:22, 30.09.2020

Офіс президента нібито вже ухвалив рішення про відсторонення Вітольда Фокіна з посади першого заступника глави української делегації в Тристоронній контактній групі щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

Про це 30 вересня повідомив Telegram-канал "Страна". Видання посилається на дані від джерел в ОПУ..

Зазначається, що публічно відповідну інформацію про відсторонення Фокіна буде озвучено найближчим часом.

Нагадаємо, що в Офісі президента "неприємно вражені" особистими оцінками і коментарями Фокіна. Так відреагував на скандал довкола висловлювань політика щодо Донбасу президент України Володимир Зеленський.

Скриншот повідомлення.
Telegram-канал "Страна"

Як відомо, Вітольд Фокін відзначився кількома скандальними заявами, які викликали резонанс в Україні. Але нещодавно українське суспільство глибоко обурили слова заступника голови української делегації в ТКГ про те, що він нібито не бачить жодних доказів війни Росії проти України на Донбасі. У Facebook піднялася хвиля критики проти політика, і люди зазначили, що Фокін має нести відповідальність за свою позицію.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше:

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