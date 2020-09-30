Рішення про відставку Фокіна з ТКГ вже ухвалено – ЗМІ
Офіс президента нібито вже ухвалив рішення про відсторонення Вітольда Фокіна з посади першого заступника глави української делегації в Тристоронній контактній групі щодо врегулювання ситуації на Донбасі.
Про це 30 вересня повідомив Telegram-канал "Страна". Видання посилається на дані від джерел в ОПУ..
Зазначається, що публічно відповідну інформацію про відсторонення Фокіна буде озвучено найближчим часом.
Нагадаємо, що в Офісі президента "неприємно вражені" особистими оцінками і коментарями Фокіна. Так відреагував на скандал довкола висловлювань політика щодо Донбасу президент України Володимир Зеленський.
Як відомо, Вітольд Фокін відзначився кількома скандальними заявами, які викликали резонанс в Україні. Але нещодавно українське суспільство глибоко обурили слова заступника голови української делегації в ТКГ про те, що він нібито не бачить жодних доказів війни Росії проти України на Донбасі. У Facebook піднялася хвиля критики проти політика, і люди зазначили, що Фокін має нести відповідальність за свою позицію.
Як повідомляв OBOZREVATEL раніше:
Фокін відзначився низкою скандальних заяв щодо Донбасу. Зокрема, він заявив, що війна на Донбасі почалася через мовне питання, закликав Україну піти на нові поступки перед РФ під час переговорів.
Фокін також послідовно відстоює позицію необхідності проголошення всеосяжної амністії для бойовиків ОРДЛО і не раз заявляв про необхідність надання особливого статусу всьому Донбасу, а не тільки окремим районам Донецької та Луганської областей, які зараз перебувають під російською окупацією.
Крім того, Фокін сказав, що готовий вести переговори з ватажками "Л/ДНР", якщо буде відповідне доручення президента або Верховної Ради.
Комітет Верховної Ради України з питань організації державної влади проголосував за ініціювання постанови про звернення парламенту до президента з вимогою звільнити Фокіна.
Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков закликав відсторонити Фокіна від переговорів щодо Донбасу.
Незабаром відреагував і глава Офісу президента Андрій Єрмак. Він заявив, що Фокін не винен у договорах, які раніше підписувала Україна, але зазначив, що заяви першого прем'єра не виправдовують його.