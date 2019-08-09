"Рішення немає": новообраний нардеп назвав остаточною втрату Криму Україною

Новообраний депутат Ради від "Опозиційною платформи – За життя" Олег Волошин назвав питання про повернення Криму Україні закритим.

За його словами, забрати Крим Україні не дозволять місцеві жителі. Заява Волошин зробив в ефірі 112 каналу. (Щоб подивитися відео проскролльте до кінця екрану)

"Коли це питання піднімаєш в спілкуванні з будь-якими, американцями навіть, вони все там:" Хлопці, ви ж розумієте, що все. Ну що ми тепер ядерну війну розв'яжемо?" – заявив Волошин.

Він підкреслив, що питання потрібно відкласти на десятиліття.

"Ми вирішуємо конфлікт на Донбасі, і що, озброєні сили України підуть звільняти Крим? Що ж ми тоді Донбас не звільнили?" – сказав Волошин.

Олег Волошин Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в НАТО знайшли несподіване пояснення анексії Криму Путіним.

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