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"Рішення немає": новообраний нардеп назвав остаточною втрату Криму Україною

7.7т Читати матеріал російською

Новообраний депутат Ради від "Опозиційною платформи – За життя" Олег Волошин назвав питання про повернення Криму Україні закритим.

За його словами, забрати Крим Україні не дозволять місцеві жителі. Заява Волошин зробив в ефірі 112 каналу. (Щоб подивитися відео проскролльте до кінця екрану)

"Коли це питання піднімаєш в спілкуванні з будь-якими, американцями навіть, вони все там:" Хлопці, ви ж розумієте, що все. Ну що ми тепер ядерну війну розв'яжемо?" – заявив Волошин.

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Він підкреслив, що питання потрібно відкласти на десятиліття.

"Ми вирішуємо конфлікт на Донбасі, і що, озброєні сили України підуть звільняти Крим? Що ж ми тоді Донбас не звільнили?" – сказав Волошин.

Олег Волошин

Олег Волошин

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в НАТО знайшли несподіване пояснення анексії Криму Путіним.

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Тема
Анексія Криму
Особа
Олег Волошин
Місце
Україна
Тег
Новини Криму
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Blashchuk Oleh
Blashchuk Oleh
Клята п"ята колона. Недарма за них проголосувала більшість ватників УКраїни.
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Макарский Александр
Макарский Александр
Зато як гарно в кастрюльках на вонючем майдане стрыбали- Украина-це Европа! Вот и дострыбалась. Ни Крыма,ни Европы ни Донбаса. Тильки евротруселя здобулы и то обосранные
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Свiдомо МАНДАйнутое бидло начало кастрюли по тихоньку снимать?
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