"Рішення морського трибуналу приперло Путіна до стіни": Порошенко привітав звільнення українців

Рішення Міжнародного трибуналу з морського права щодо повернення українських моряків із російського полону, яке у травні цього року виборола Україна, приперло до стіни російського президента Володимира Путіна.

Про це п'ятий президент України Петро Порошенко написав у своєму Фейсбук і відзначив, що "звільнення українців – бранців Кремля – це велика і радісна подія не лише для них самих та їхніх родин, а для кожного українця в усьому світі".

Українські моряки 24 канал

"Як п'ятий президент України, причетний до звільнення тисяч наших співвітчизників, знаю, що простих і лінійних рішень тут не буває. Пишаюся тим, що виборене нами ще весною рішення Міжнародного морського трибуналу приперло Путіна до стіни і спонукало нарешті звільнити наших героїв. Сьогоднішній піднесений настрій не повинен нас розслабляти. У нас попереду виснажлива боротьба із запеклим ворогом України, сильним і підступним. Це спільна справа влади і опозиції", – наголосив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, спецборт з українцями, які були звільнені в Москві, в результаті обміну полоненими, прибув в аеропорт "Бориспіль".

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