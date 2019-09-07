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8 вересня • оновлено в 11:09
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"Рішення морського трибуналу приперло Путіна до стіни": Порошенко привітав звільнення українців

11.5т Читати матеріал російською

Рішення Міжнародного трибуналу з морського права щодо повернення українських моряків із російського полону, яке у травні цього року виборола Україна, приперло до стіни російського президента Володимира Путіна.

Про це п'ятий президент України Петро Порошенко написав у своєму Фейсбук і відзначив, що "звільнення українців – бранців Кремля – це велика і радісна подія не лише для них самих та їхніх родин, а для кожного українця в усьому світі".

Українські моряки

Українські моряки

24 канал

"Як п'ятий президент України, причетний до звільнення тисяч наших співвітчизників, знаю, що простих і лінійних рішень тут не буває. Пишаюся тим, що виборене нами ще весною рішення Міжнародного морського трибуналу приперло Путіна до стіни і спонукало нарешті звільнити наших героїв. Сьогоднішній піднесений настрій не повинен нас розслабляти. У нас попереду виснажлива боротьба із запеклим ворогом України, сильним і підступним. Це спільна справа влади і опозиції", – наголосив він.

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Теми
Обмін полоненими Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі
Особи
Петро Порошенко Володимир Путін
Місце
Україна
Теги
полонені моряки обмін Новини Росії
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Иванов Александр
Иванов Александр
А кто такой Порошенко????
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Федор Дядя
Федор Дядя
Это личная заслуга петра лексеевича. Если б не он, то и радости небыло, кого бы тогда вызволяли и обменивали!
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Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
А хотелось бы узнать ! А какое отношение к морскому трибуналу имеют сенцов ,клых гриб ,кольченко и пр.?
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