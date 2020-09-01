Рішення КСУ призведе до колапсу правоохоронної системи, – Ситник

Рішення Конституційного суду про визнання неконституційним указу президента про призначення директора НАБУ Артема Ситника призведе до колапсу правоохоронної системи.

Про це сам глава Бюро розповів в інтерв'ю "Радіо Свобода". Ситник запропонував перенести обговорення призначення директора НАБУ до Верховної Ради.

"Потрібно розуміти, що ця проблематика стосується не тільки антикорупційного бюро. Це стосується Державного бюро розслідувань, де президент призначає керівника, відповідно до закону, але при цьому в Конституції таких повноважень немає. Це стосується всіх без винятку глав Служби безпеки України в областях – також призначаються указом президента, але це право не передбачене Конституцією. Командувач Нацгвардією, глава Прикордонної служби та багато інших призначень, – зазначив він.

Ситник додав, що рішення КСУ про неконституційність призначення на посаду не є підставою для припинення повноважень або для звільнення глави НАБУ.

"Звичайно, це ставить під загрозу подальші конкурси за призначенням нового директора, тому що рано чи пізно каденція моя закінчиться і, звичайно, якщо сприймати логіку цього рішення, то президент не може мене звільнити, тому що це також не прописано в Конституції. Єдиний вихід – перенести цю дискусію в парламентські стіни і думати, як це все вирішити", – резюмував він.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що указ про призначення Ситника директором НАБУ був визнаний неконституційним. Відповідне рішення було прийнято Конституційним Судом України.

Пізніше в Офісі президента України прокоментували рішення Конституційного Суду про незаконність призначення Артема Ситника на посаду керівника НАБУ.