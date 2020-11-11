У Зеленського розповіли, що рішення КСУ щодо декларацій потрапило в Офіс президента за день до оприлюднення

Текст гучної постанови КСУ, якою скасовується кримінальна відповідальність за незаконне збагачення, був в Офісі президента України за день до офіційного оприлюднення – вже 27 жовтня.

Про це під час інтерв'ю з журналісткою "Радіо Свобода" повідомив представник українського глави Володимира Зеленського в Конституційному суді Федір Веніславський. Програма вийшла 11 листопада на YouTube-каналі видання.

Нагадаємо, саме 27 жовтня громадськість дізналася про скандальне рішення суду, однак його текст був поширений тільки через день.

Веніславський пояснив, що судді могли розголошувати подробиці свого рішення і текст постанови, оскільки питання вже було проголосоване і прийняте.

Він казав, що вже тоді в ОП "володіли ситуацією", а тому й розуміли, що йдеться про "абсолютно необґрунтовану" позицію Конституційного суду.

Першу термінову нараду через КСУ Зеленський скликав уже 27 жовтня. На зустрічі були присутні керівники структурних підрозділів ОП, глава Офісу Андрій Єрмак та його заступники.

На другій такій нараді, яка відбулася 28 жовтня перед засіданням РНБО, обговорювалося питання, що КСУ своїм рішенням вийшов за межі конституційних повноважень і порушив власний регламент.

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