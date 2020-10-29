Рішення КСУ не вплине на безвіз із ЄС, – Стефанішина

Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольги Стефанішина запевняє, що безвізу з ЄС поки нічого не загрожує.

Як повідомила вона в Facebook, силам усередині країни, зацікавленим у тому, щоб зупинити європейську та євроатлантичну інтеграцію, не вдасться це зробити.

"Обставини, в яких ухвалювалися нещодавні рішення Конституційного суду, викликають питання та обурення. Це ще один сигнал, що реформа судової гілки влади, над якою зараз триває робота з Венеціанською комісією, має бути доведена до логічного завершення", – зазначила Стефанішина.

Вона нагадала, що президент Володимир Зеленський пообіцяв скористатися своїм правом законодавчої ініціативи для відновлення ефективної роботи системи електронного декларування та відповідальності за порушення антикорупційного законодавства.

"Зі свого боку уряд також вживає заходів, які унеможливлять зупинення уже розпочатих реформ, включаючи ті, що є основою для нашої європейської та євроатлантичної інтеграції України", – додала віцепрем’єрка.

Скрин Facebook

Як писав OBOZREVATEL: