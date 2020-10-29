Рішення КС ставить під загрозу фінансову підтримку України – ЄС

Скандальне рішення Конституційного суду ставить під сумнів ряд міжнародних зобов'язань України і загрожує фінансовій підтримці з боку ЄС.

Про це заявили в представництві ЄС у відповідь на запит агентства "Інтерфакс-Україна". Там відзначили, що масова і безпрецедентна допомога ЄС, в тому числі фінансова, пов'язана з антикорупційною архітектурою, що працює незалежно, ефективно і без політичного тиску.

"ЄС вважає інституції по боротьбі з корупцією, створені на прохання українського народу, наріжним каменем трансформації України, тіснішої політичної асоціації та економічної інтеграції з ЄС", – заявили в представництві.

Там також відзначили, що з великою стурбованістю сприйняли вплив останнього рішення Конституційного суду України на елементи антикорупційного законодавства, які мають далекосяжні наслідки для всієї антикорупційної інфраструктури в Україні.

"Рішення ставить під сумнів низку міжнародних зобов'язань, які Україна взяла на себе щодо своїх міжнародних партнерів, включно з ЄС", – сказано в повідомленні.

Представництво закликало владу вжити заходів для якнайшвидшого відновлення необхідних умов для ефективного функціонування антикорупційної системи в Україні відповідно до Конституції України.

"Ми готові допомогти в пошуку шляхів відновлення необхідної правової визначеності з метою забезпечення ефективної системи запобігання корупції в Україні", – відзначили дипломати.

Як писав OBOZREVATEL: