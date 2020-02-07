Ринок землі: українці підтримали легалізацію і референдум

Українці підтримали легалізацію продажу сільськогосподарських земель і референдум із цього приводу.
Це стало відомо з опитування в студії "Свободи слова з Савіком Шустером".
Після тривалих дискусій, ведучий Савік Шустер звернувся до залу з двома питаннями. Перше – чи підтримують вони ідею референдуму щодо продажу с/г земель. Згідно з результатами, 83% глядачів за це і тільки 17% –проти.
Практично аналогічні результати показало і друге опитування – щодо легалізації продажу с/г земель: 84% за і 16% проти.
Дані опитування в ефірі "Свободи слова з Савіком Шустером"
Скріншот прямої трансляції "Свободи слова з Савіком Шустером"
Дані опитування в ефірі "Свободи слова з Савіком Шустером"
Скріншот прямої трансляції "Свободи слова з Савіком Шустером"
Як повідомляв OBOZREVATEL:
20 вересня Мінекономрозвитку опублікувало законопроєкт про ринок землі в Україні. Його збираються запустити вже восени 2020 року.
Згідно з документом, право власності на сільгоспземлі зможуть купувати громадяни України, юридичні особи, зареєстровані в Україні, територіальні громади та держава.
Ринок землі може приносити в бюджет України від $700 млн до $1,5 млрд щорічно. Йдеться як про оренду, так і про продаж.
Українці вийшли з протестом проти відкриття ринку землі.
Зеленський звернувся до українців, пояснивши, навіщо потрібен продаж землі.
12 листопада в Верховній Раді не відбулися голосування за законопроєкт про ринок землі через розбіжності всередині фракції "Слуга народу".
Верховна Рада 13 листопада 240 голосами підтримала законопроєкт про ринок землі (№2178-10) у першому читанні. Так, уже в жовтні 2020 року, якщо парламентарії встигнуть до кінця року розглянути законопроєкт у другому читанні, українці зможуть продавати і купувати землю.
До другого читання в законопроєкт про ринок землі внесли 4 тисячі правок. Процедуру розгляду цих поправок визначать у сесійній залі.
До цього Арахамія визнавав, що голосування за земельний закон може затягнутися. Однак, за його словами, 6 лютого в парламенті очікувалася "земельна ніч". Зазначалося, що нардепи мають намір голосувати "до перемоги" і планують завершити роботу до 3-4 ранку п'ятниці.
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