Ринок землі: українці підтримали легалізацію і референдум

Українці підтримали легалізацію продажу сільськогосподарських земель і референдум із цього приводу.

Це стало відомо з опитування в студії "Свободи слова з Савіком Шустером".

Після тривалих дискусій, ведучий Савік Шустер звернувся до залу з двома питаннями. Перше – чи підтримують вони ідею референдуму щодо продажу с/г земель. Згідно з результатами, 83% глядачів за це і тільки 17% –проти.

Практично аналогічні результати показало і друге опитування – щодо легалізації продажу с/г земель: 84% за і 16% проти.

Дані опитування в ефірі "Свободи слова з Савіком Шустером" Скріншот прямої трансляції "Свободи слова з Савіком Шустером"

Дані опитування в ефірі "Свободи слова з Савіком Шустером" Скріншот прямої трансляції "Свободи слова з Савіком Шустером"

Як повідомляв OBOZREVATEL:

20 вересня Мінекономрозвитку опублікувало законопроєкт про ринок землі в Україні. Його збираються запустити вже восени 2020 року.

Згідно з документом, право власності на сільгоспземлі зможуть купувати громадяни України, юридичні особи, зареєстровані в Україні, територіальні громади та держава.

Ринок землі може приносити в бюджет України від $700 млн до $1,5 млрд щорічно. Йдеться як про оренду, так і про продаж.

Українці вийшли з протестом проти відкриття ринку землі.

Зеленський звернувся до українців, пояснивши, навіщо потрібен продаж землі.

12 листопада в Верховній Раді не відбулися голосування за законопроєкт про ринок землі через розбіжності всередині фракції "Слуга народу".

Верховна Рада 13 листопада 240 голосами підтримала законопроєкт про ринок землі (№2178-10) у першому читанні. Так, уже в жовтні 2020 року, якщо парламентарії встигнуть до кінця року розглянути законопроєкт у другому читанні, українці зможуть продавати і купувати землю.

До другого читання в законопроєкт про ринок землі внесли 4 тисячі правок. Процедуру розгляду цих поправок визначать у сесійній залі.

До цього Арахамія визнавав, що голосування за земельний закон може затягнутися. Однак, за його словами, 6 лютого в парламенті очікувалася "земельна ніч". Зазначалося, що нардепи мають намір голосувати "до перемоги" і планують завершити роботу до 3-4 ранку п'ятниці.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram