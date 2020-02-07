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8 лютого • оновлено в 08:00
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Ринок землі: українці підтримали легалізацію і референдум

2.2т
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Українці підтримали легалізацію продажу сільськогосподарських земель і референдум із цього приводу.

Це стало відомо з опитування в студії "Свободи слова з Савіком Шустером".

Після тривалих дискусій, ведучий Савік Шустер звернувся до залу з двома питаннями. Перше – чи підтримують вони ідею референдуму щодо продажу с/г земель. Згідно з результатами, 83% глядачів за це і тільки 17% –проти.

Практично аналогічні результати показало і друге опитування – щодо легалізації продажу с/г земель: 84% за і 16% проти.

Дані опитування в ефірі "Свободи слова з Савіком Шустером"

Дані опитування в ефірі "Свободи слова з Савіком Шустером"

Скріншот прямої трансляції "Свободи слова з Савіком Шустером"

Дані опитування в ефірі "Свободи слова з Савіком Шустером"

Дані опитування в ефірі "Свободи слова з Савіком Шустером"

Скріншот прямої трансляції "Свободи слова з Савіком Шустером"

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 20 вересня Мінекономрозвитку опублікувало законопроєкт про ринок землі в Україні. Його збираються запустити вже восени 2020 року.

  • Згідно з документом, право власності на сільгоспземлі зможуть купувати громадяни України, юридичні особи, зареєстровані в Україні, територіальні громади та держава.

  • Ринок землі може приносити в бюджет України від $700 млн до $1,5 млрд щорічно. Йдеться як про оренду, так і про продаж.

  • Українці вийшли з протестом проти відкриття ринку землі.

  • Зеленський звернувся до українців, пояснивши, навіщо потрібен продаж землі.

  • 12 листопада в Верховній Раді не відбулися голосування за законопроєкт про ринок землі через розбіжності всередині фракції "Слуга народу".

  • Верховна Рада 13 листопада 240 голосами підтримала законопроєкт про ринок землі (№2178-10) у першому читанні. Так, уже в жовтні 2020 року, якщо парламентарії встигнуть до кінця року розглянути законопроєкт у другому читанні, українці зможуть продавати і купувати землю.

  • До другого читання в законопроєкт про ринок землі внесли 4 тисячі правок. Процедуру розгляду цих поправок визначать у сесійній залі.

  • До цього Арахамія визнавав, що голосування за земельний закон може затягнутися. Однак, за його словами, 6 лютого в парламенті очікувалася "земельна ніч". Зазначалося, що нардепи мають намір голосувати "до перемоги" і планують завершити роботу до 3-4 ранку п'ятниці.

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Автор
Антон Малиновський Антон Малиновський
Тема
Свобода слова Савіка Шустера
Особа
Савік Шустер
Місце
Україна
Тег
референдум
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Надежда Вера
Надежда Вера
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lipatov serega
lipatov serega
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Николаев Олег
Николаев Олег
Конечно, революция 1917 года обнулила все права на землю. Ведь почти вся Украина до революции была в собственности польских помещиков. Вишнивецкие, ещё какие-то казлы. Но ведь Ленина на Украине презирают. Он непопулярен. Ребята, хай вам щастыть (сарказм).
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