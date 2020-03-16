Ринок землі ухвалять до кінця тижня: Зеленський "умовив" "слуг"

Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з нардепами "Слуги народу" 16 березня домовився, що народні обранці проголосують за законопроєкт про ринок землі.

Про це передає кореспондент OBOZREVATEL із посиланням на джерело. Попередньо, Рада буде працювати у вівторок, 17 березня, а також проведе засідання до кінця поточного тижня.

На зустрічі з президентом тільки шість "слуг" висловилися проти зняття мораторію на ринок землі.

Колаж

Зазначимо, 16 березня глава України Володимир Зеленський зібрав олігархів і великих бізнесменів в Офісі президента. Вони обговорили питання допомоги з боку великого бізнесу під час проведення заходів із протидії поширення в країні COVID-19. Бізнесмени погодилися допомогти уряду.

Також у понеділок Володимир Зеленський провів термінове засідання фракції "Слуга народу". Крім іншого, воно стосувалося законопроєктів щодо COVID-19.

Президент також закликав депутатів вийти на пленарний тиждень і проголосувати не тільки за документ про боротьбу з поширенням коронавірусу, але й про ринок землі.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

16 березня Володимир Зеленський виступив із екстреним зверненням до українців.

Він доручив Кабінету міністрів посилити обмеження карантину через пандемію коронавірусу. Зокрема, залізничне й автобусне сполучення між містами планується закрити.

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