Головна Новини
16 березня • оновлено в 22:30
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

Ринок землі ухвалять до кінця тижня: Зеленський "умовив" "слуг"

8.1т
Читати матеріал російською

Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з нардепами "Слуги народу" 16 березня домовився, що народні обранці проголосують за законопроєкт про ринок землі.

Про це передає кореспондент OBOZREVATEL із посиланням на джерело. Попередньо, Рада буде працювати у вівторок, 17 березня, а також проведе засідання до кінця поточного тижня.

На зустрічі з президентом тільки шість "слуг" висловилися проти зняття мораторію на ринок землі.

Ринок землі ухвалять до кінця тижня: Зеленський "умовив" "слуг"

Колаж

Зазначимо, 16 березня глава України Володимир Зеленський зібрав олігархів і великих бізнесменів в Офісі президента. Вони обговорили питання допомоги з боку великого бізнесу під час проведення заходів із протидії поширення в країні COVID-19. Бізнесмени погодилися допомогти уряду.

Також у понеділок Володимир Зеленський провів термінове засідання фракції "Слуга народу". Крім іншого, воно стосувалося законопроєктів щодо COVID-19.

Президент також закликав депутатів вийти на пленарний тиждень і проголосувати не тільки за документ про боротьбу з поширенням коронавірусу, але й про ринок землі.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 16 березня Володимир Зеленський виступив із екстреним зверненням до українців.

  • Він доручив Кабінету міністрів посилити обмеження карантину через пандемію коронавірусу. Зокрема, залізничне й автобусне сполучення між містами планується закрити.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Ринок землі в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Дарина Дурова
Теми
Ринок землі в Україні Мораторій на продаж землі
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
законопроект Партія Слуга народу політика
Поділитися у Facebook
11
Коментарі
243
7
Смішно
5
Цікаво
38
Сумно
43
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Свавильный Николай
Свавильный Николай
"...проголосовать не только за документ о борьбе с распространением коронавируса, но и о рынке земли..." - вот это самое "оно". Первейшее дело на самом деле - дерибан земли. "Борьба" с коронавирусом заблокирует все протесты. А под шумок еще и Донбасс сдадим.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Serov Oleg
Serov Oleg
есть надежда получить кредит..
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Инкогнито Назар
Инкогнито Назар
Сдoхни уже пейсатая мрaзь!
Показать комментарий полностью
Ответить
3
1
Serov Oleg
Serov Oleg
Инкогнито Назар, что,назарка д.о.л.б.о.ё.б,свербит?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1

Новини політики

Топпублікації

Топблоги