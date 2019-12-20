У Раді прийшли до домовленості щодо продажу землі в Україні: Разумков розкрив суть

У п'ятницю, 20 грудня, всі фракції і групи Верховної Ради домовилися про спільну підготовку законопроєкту про оборот землі сільськогосподарського призначення до другого читання.

Таку заяву зробив спікер парламенту Дмитро Разумков в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Потрібно віддати належне, що сьогодні підписано меморандум усіма депутатськими фракціями і групами і досягнуті домовленості, в рамках яких ми будемо працювати під час підготовки цього дуже важливого законопроєкту до другого читання", – заявив глава парламенту.

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У Раді підписали меморандум щодо ринку землі

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в "Слузі народу" запевнили, що можуть проголосувати за запуск ринку землі в Україні до кінця 2019 року лише в тому випадку, якщо профільний комітет встигне розглянути всі поправки до законопроєкту.

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