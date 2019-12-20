Головна Новини
21 грудня • оновлено в 00:08
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

У Раді прийшли до домовленості щодо продажу землі в Україні: Разумков розкрив суть

1.5т
Читати матеріал російською

У п'ятницю, 20 грудня, всі фракції і групи Верховної Ради домовилися про спільну підготовку законопроєкту про оборот землі сільськогосподарського призначення до другого читання.

Таку заяву зробив спікер парламенту Дмитро Разумков в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Потрібно віддати належне, що сьогодні підписано меморандум усіма депутатськими фракціями і групами і досягнуті домовленості, в рамках яких ми будемо працювати під час підготовки цього дуже важливого законопроєкту до другого читання", – заявив глава парламенту.

Новини
Зеленський захотів у 20 разів зменшити концентрацію землі в українців

У Раді підписали меморандум щодо ринку землі

У Раді підписали меморандум щодо ринку землі

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в "Слузі народу" запевнили, що можуть проголосувати за запуск ринку землі в Україні до кінця 2019 року лише в тому випадку, якщо профільний комітет встигне розглянути всі поправки до законопроєкту.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "Свобода слова Савіка Шустера" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Ірина Кулініч
Теми
Свобода слова Савіка Шустера Ринок землі в Україні
Особи
Дмитро Разумков Савік Шустер
Місце
Україна
Тег
Верховна Рада України
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
5
1
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини політики

Топпублікації

Топблоги