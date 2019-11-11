У Раді передумали голосувати за ринок землі: Арахамія назвав причину

Глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що розгляд законопроєкту про ринок землі прибрали з порядку денного 12 листопада, оскільки на нього піде весь пленарний день.

Для обговорення цього питання, за його словами, фракція готує окреме засідання, пише "РБК-Україна".

"Завтра з порядку денного закон про землю, можливо, зняли, оскільки завтра 11 або 12 важливих законопроєктів. У зв'язку з цим і перенесли. Розгляд законопроєкту про ринок землі займе весь день", – пояснив він.

Новини Зеленський терміново звернувся до українців із приводу ринку землі

Арахамія назвав причину переносу голосування щодо землі sbu.ua

Арахамія припустив, що згадане засідання фракції може відбутися в середу, 13 листопада.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що законопроєкт про ринок землі в Україні різко зняли з порядку денного у Верховній Раді. Причиною назвали розбіжності всередині "Слуги народу"

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!