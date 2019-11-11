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12 листопада • оновлено в 00:37
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У Раді передумали голосувати за ринок землі: Арахамія назвав причину

2.1т
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Глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що розгляд законопроєкту про ринок землі прибрали з порядку денного 12 листопада, оскільки на нього піде весь пленарний день.

Для обговорення цього питання, за його словами, фракція готує окреме засідання, пише "РБК-Україна".

"Завтра з порядку денного закон про землю, можливо, зняли, оскільки завтра 11 або 12 важливих законопроєктів. У зв'язку з цим і перенесли. Розгляд законопроєкту про ринок землі займе весь день", – пояснив він.

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Арахамія назвав причину переносу голосування щодо землі

Арахамія назвав причину переносу голосування щодо землі

sbu.ua

Арахамія припустив, що згадане засідання фракції може відбутися в середу, 13 листопада.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що законопроєкт про ринок землі в Україні різко зняли з порядку денного у Верховній Раді. Причиною назвали розбіжності всередині "Слуги народу"

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Тема
Ринок землі в Україні
Особа
Давид Арахамія
Місце
Україна
Теги
Партія Слуга народу Верховна Рада України
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