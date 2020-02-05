Ринку землі бути? Зеленський вирішив прийти у Раду

Президент України Володимир Зеленський 6 лютого відвідає засідання Верховної Ради.

Про це OBOZREVATEL розповіло джерело в Офісі президента. Однак мета його візиту і формат зустрічі з народними депутатами поки невідомий.

"Планується візит Володимира Зеленського до Ради. Формат іще визначається", – розповіли в Офісі президента.

Володимир Зеленський

Як відомо, завтра Рада планує розпочати розгляд законопроєкту про ринок землі у другому читанні.

Зазначимо, що напередодні Зеленський заявив, що міністерства і Верховна Рада не виконали дев'ять поставлених перед ними завдань.

Як писав OBOZREVATEL, монобільшість Верховної Ради України спільно із фракцією "Опозиційна платформа – За життя" підтримали в першому читанні постанову №1017 про ухвалення законопроєкту "Про внесення змін до статті 76 і 77 Конституції України".

Він передбачає зменшення конституційного складу парламенту до 300 народних депутатів, а також закріплює пропорційну виборчу систему.

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