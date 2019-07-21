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Вибори до Верховної Ради України 2019

/ Політика

Ринг, хамон і селфі з зіркою: стало відомо, чим дивують партії на виборах. Фоторепортаж

3.6т Читати матеріал російською

У розпал позачергових парламентських виборів штаби деяких політичних партій розважають журналістів іграми і їжею.

Так, в штабі партії "Слуга народу" є настільні теніс і футбол, ринг, куди закликають заходити і фотографуватися з боксерськими рукавичками, пише ВВС.

З їжі в партії "Слуга народу" були сирники з варенням і сметаною, сік і пироги. Пізніше підвезли бургери, картоплю фрі, м'ясні рулети та овочі.

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Ринг, хамон і селфі з зіркою: стало відомо, чим дивують партії на виборах. Фоторепортаж

ВВС

Ринг, хамон і селфі з зіркою: стало відомо, чим дивують партії на виборах. Фоторепортаж

ВВС

Ринг, хамон і селфі з зіркою: стало відомо, чим дивують партії на виборах. Фоторепортаж

ВВС

Ринг, хамон і селфі з зіркою: стало відомо, чим дивують партії на виборах. Фоторепортаж

theБабель

Ринг, хамон і селфі з зіркою: стало відомо, чим дивують партії на виборах. Фоторепортаж

theБабель

Ринг, хамон і селфі з зіркою: стало відомо, чим дивують партії на виборах. Фоторепортаж

theБабель

У штабі партії "Голос" є крісла-мішки для гостей, печиво, сендвічі та круасани, а пізніше і хамон, а лідер партії В'ячеслав Вакарчук спілкується з журналістами. Найбільшою розвагою тут жартома називають селфі з Вакарчуком.

"А тим часом в штабі "Голосу" вже накривають шикарний фуршет з креветками, хамоном, дорогими сирами і навіть полуницею. Рябчиков і лобстерів теж обіцяють", - сказано в Facebook Анни Стешенко.

Ринг, хамон і селфі з зіркою: стало відомо, чим дивують партії на виборах. Фоторепортаж

Facebook Анни Стешенко.

Ринг, хамон і селфі з зіркою: стало відомо, чим дивують партії на виборах. Фоторепортаж

Facebook Анни Стешенко.

Ринг, хамон і селфі з зіркою: стало відомо, чим дивують партії на виборах. Фоторепортаж

Facebook Анни Стешенко.

Ринг, хамон і селфі з зіркою: стало відомо, чим дивують партії на виборах. Фоторепортаж

Facebook Анни Стешенко.

Ринг, хамон і селфі з зіркою: стало відомо, чим дивують партії на виборах. Фоторепортаж

Facebook Анни Стешенко.

Ринг, хамон і селфі з зіркою: стало відомо, чим дивують партії на виборах. Фоторепортаж

Facebook Анни Стешенко.

Ринг, хамон і селфі з зіркою: стало відомо, чим дивують партії на виборах. Фоторепортаж

theБабель

Ринг, хамон і селфі з зіркою: стало відомо, чим дивують партії на виборах. Фоторепортаж

ВВС

Ринг, хамон і селфі з зіркою: стало відомо, чим дивують партії на виборах. Фоторепортаж

ВВС

Як повідомляв OBOZREVATEL, в одній з виборчих дільниць виявили каструлю-сейф.

А в Дніпрі влаштували "свято виборів". Підприємці провели соціальну акцію: продавали в 26 виборчому окрузі міста пиріжки по 5 копійок, булочки з маком і з повидлом, кекси, і печиво-колечко з горішками по тій же ціні, стакан води пропонували безкоштовно.

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Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Місце
Україна
Теги
Партія "Слуга народу" Партія Вакарчука "Голос"
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