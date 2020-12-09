Рік тому Зеленський і Путін уперше зустрілися: в ОП заявили про успішні результати

Президент України Володимир Зеленський 9 грудня 2019 року вперше зустрівся з главою РФ Володимиром Путіним на "нормандському саміті" в Парижі. І за цей час офіційному Києву нібито вдалося досягти результатів, які раніше вважалися неможливими.

Про це OBOZREVATEL заявив радник глави Офісу президента Андрія Єрмака Михайло Подоляк. За його словами, деяким досягнутим успішним пунктам медіа не приділяють удосталь уваги.

"З 27 липня цього року на Донбасі діє майже повний режим припинення вогню, це безпрецедентно для всіх семи років війни. Урятовано десятки життів військових і цивільних, майже по всій лінії фронту зберігається тиша. Так, усе ще є провокаційні обстріли і бойові втрати, але це абсолютно незрівнянно з тим, що було раніше", – запевнив він.

Крім того, за його словами, саме завдяки переговорам у "нормандському форматі" вдалося забезпечити транзит російського газу через територію України й отримати від "Газпрому" мільярдні компенсації, виграні в Стокгольмському арбітражі.

"Нині медіа не приділяють цій темі достатньої уваги, але це те, що вдалося зробити завдяки переговорам у "нормандському форматі". І це не просто щось політичне – це абсолютно реальні ресурси, які отримала Україна", – уточнив Подоляк.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за інформацією пресслужби штабу ООС, за минулу добу, 8 грудня, озброєні формування Російської Федерації один раз порушили режим припинення вогню на Донбасі. Неприцільні постріли зі стрілецької зброї зафіксували поблизу Авдіївки.