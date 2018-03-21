Рік санкцій: що сталось з російськими банками в Україні

За рік санкцій проти російських банків в Україні громадяни забрали з них понад чверть депозитів. З п’яти банків, котрі потрапили під санкції, вдалося продати лише один.Днями Національний банк України (НБУ) за разпорядженням Ради нацбезпеки й оборони України (РНБО) продовжив санкції проти банків з російським капіталом в Україні ще на один рік. Вони були запроваджені в кінці березня минулого року і стосувались лише установ з державним капіталом - "Сбербанку", "Промінвестбанку", "ВТБ Банку", "ВіЕс Банку" і "БМ Банку". Їм було заборонено проводити будь які фінансові операції на користь своїх російських власників.

За даними НБУ, на початок цього року громадяни Росії також є співвласниками українських великих "Альфа Банку" і "Укрсоцбанку", які входять до "Альфа Груп", а також невеликих банків - "Форвард" та "Першого інвестиційного банку". Але для них жодних обмежень запроваджено не було.

Після запровадження санкцій українські вкладники почали активно забирати гроші з російських банків. За даними НБУ, за рік частка російських банків в активах усієї системи знизилась з 8,5 до 5,6 відсотка. Крім того, українці забрали з них 28 відсотків усіх депозитів. Три найбільші банки з російським державним капіталом стали лідерами ринку за відтоком грошей. Громадяни забрали зі "Сбербанку" 5,29 мільярда гривень, "ВТБ Банку" - 1,25 мільярда гривень, а "Промінвестбанку" - 1,16 мільярда гривень. Вклади в "БМ Банку" зменшились на 152 мільйони гривень, а в "ВіЕс Банку" - на 66 мільйонів гривень.

Невдалі продажі

Після запровадження санкцій і гучних акцій протестів проти російських банків в Україні, всі їхні власники заявили про намір продати їх і піти з країни. Однак за рік залучити нового інвестора вдалось лише невеликому "ВіЕс Банку" - його придбав колишній віце-прем’єр міністр України, власник "Таскомбанку" Сергій Тігіпко. Тому в цьому році санкції проти "ВіЕс Банку" не були продовжені. Тепер Сергій Тігіпко планує об’єднати два свої активи.

Найменший російський "БМ Банк" днями вирішив самостійно закритися, пообіцявши виконати всі зобов’язання перед своїми клієнтами. В Національному банку DW повідомили, що вже отримали від нього клопотання про закриття. Після його погодження в банка буде півроку для того, щоб повністю припинити свою діяльність.

Плани продажу великих російських банків поки що залишаються лише планами. За рік зірвалися три потенційні угоди з продажу найбільшого серед російських банків - "Сбербанку". Спочатку його намагалися купити Саїд Гуцерієв - син власника нафтової компанії "Русснефть" Михайла Гуцерієва - та власник латвійського Norvik Banka Григорій Гусельников. Але вони не надали необхідних документів і Національний банк України не погодив угоду. Також про намір купити банк заявляв білоруський бізнесмен Віктор Прокопеня, але він передумав сам. Переговори про купівлю "Сбербанка" вів і колишній власник медіахолдингу "Інтер", але він відмовився від угоди. В НБУ DW повідомили, що зараз розглядають документи на купівлю "Сбербанку" від білоруського "Паритетбанку", але жодного рішення поки що не прийнято.

Така ж сама ситуація з "ВТБ Банком". Його хотів купити власник групи DCH Олександр Ярославський, але він не надав усіх потрібних документів і Нацбанк не дозволив угоду. Не зміг залучити інвестора і "Промінвестбанк". "За останній час документів від нових потенційних покупців банків з російським капіталом ми не отримували", - підтвердили DW в Нацбанку.

Причина неможливості продати російські банки - їхні розміри. Навіть після року санкцій всі вони входять в групу найбільших серед фінустанов в Україні. "Санкції та розмір банків скорочують коло потенційних покупців. Ці банки можуть далі скорочувати свої баланси - за рахунок продажу частини кредитних портфелів, паралельно з їх погашенням, - пояснює DW фінансовий аналітик інвестиційної групи ICU Михайло Демків. - Я б не виключав, що не лише "БМ Банк" вирішить здати банківську ліцензію".

Інвестицій поменшало

Санкції проти російських банків також вплинули на рівень інвестицій в Україну. У 2016 році майже 40 відсотків усіх іноземних інвестицій в Україну надійшли з Росії - 1,6 мільярда доларів. Це сталось через те, що російські власники українських банків докапіталізували їх на вимогу НБУ - загалом вони надали майже 1,4 мільярда доларів. В 2017 році цього не відбувалось і рівень російських інвестицій в українську економіку за даними Державної служби статистики України склав лише 396 мільйонів доларів.

Втім, експерти зауважують, що насправді зменшення рівня інвестицій з боку Росії не впливає на реальний стан економіки. "Гроші, які були вказані в 2016 році, як інвестиції, були ще раніше заведені в банки в формі міжбанку. Їх просто переоформляли в капітал, щоб "накачати" ліквідність банків. Ці процеси ще не завершені", - пояснює DW член виконавчого комітету Українського товариства фінансових аналітиків Віталій Шапран.