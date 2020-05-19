Рік президентства Зеленського: Портников вказав на майбутні виклики для України

Наступний рік перебування Володимира Зеленського на посаді президента України значно важливіший, ніж попередній, довкола результативності якого сьогодні точаться дискусії в політичних і не тільки колах.

Такою думкою в блозі на Espreso.tv поділився український журналіст, публіцист Віталій Портников. За його словами, саме подальший рік продемонструє те, які існують "перспективи Зеленського та України як такої".

"Потрібно розуміти, що це буде рік перманентних катастроф і випробувань. Економіка буде падати у нас і в усьому світі. Світ буде важко приходити до тями після епідемії та карантину – і готуватися до можливості нового, більш жорсткого… Порожній український холодильник остаточно переможе підлий олігархічний телевізор. Президент зі "свого хлопця" перетвориться на героя анекдотів і роздратованих коментарів. Але що з того?" – зауважив він.

Портников і Зеленський

На переконання журналіста, українцям варто зрозуміти, що справа взагалі не у Зеленському. Адже нині країна перебуває всередині "жахливого експерименту", коли главою держави обрано "телевізійного персонажа, випадкову й далеку від державних завдань людину". Водночас, припустив він, більшість виборців і через рік проголосує так само.

"Майдан 2013-2014 років і опір російській агресії зафіксували появу в країні політичної нації, яка прагне до побудови цивілізованої європейської і – що є найважливішим – Української держави. Виборами 2019-го зафіксовано, що ця нація не складає більшості населення у власній країні, що більшість не тільки не зацікавлена у побудові будь-якої держави, але перебуває в стані політичної незрілості і суспільної деградації", – заявив Портников.

Він додав, що ці дві тенденції прямо протилежні одна одній. Однак це б не представляло "такої небезпеки", якби інтерес до території України не проявлявся б у сусідній Росії. Крім цього, журналіст вважає, що наростання кризових тенденцій у РФ, ймовірно, може "форсувати" її агресію проти України.

Для України важливішим є наступний рік президентства Зеленського – Портников

"І ясно, що успіх буде на боці тих, хто знає, чого хоче. А Путін і його співвітчизники знають, чого вони хочуть – "повернення України". Точно так, як і українські патріоти знають, чого вони хочуть – збереження і розвитку України. До чого прагне Володимир Зеленський, чого хочуть його прихильники, не знає сьогодні ніхто", – констатує публіцист.

Саме тому, підкреслив він, наступний рік президенства нинішнього глави держави стане принаймні підготовкою до відповіді на найголовніше питання буття українців: "чи втримається Українська держава на території колишньої УРСР або їй доведеться зосередитися на куди меншій території".

"А решта України або стане територією Росії, або ж перетвориться на протекторат Кремля. Це і буде реальний підсумок неймовірного експерименту, що почався у 2019-му", – підсумував Портников.

Як повідомляв OBOZREVATEL, народна депутатка України від партії "Слуга народу" Ірина Верещук заявила, що за рік президентства Володимиру Зеленському вдалося налагодити діалог із Російською Федерацією, але нині він перетворився на монолог.