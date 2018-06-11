Рік безвізу: що змінилося і які перші результати

У понеділок, 11 червня, виповнюється рівно рік, як українці отримали право на безвізові поїздки в Шенгенську зону.

Цією можливістю вони встигли скористатися понад півмільйона разів. Правда, більшість бажаючих продовжували їздити в ЄС за старими візами, передає ВВС.

Відзначається, що значна частина людей, які вистояли у черзі за паспортом, так його і не застосували.

Безвізовий режим для України

За даними Державної прикордонної служби, за рік українці скористалися безвізовим режимом 517 тисяч разів. Йдеться про поїздки в ЄС з біометричним паспортом без візи, що діє.

Уточнюється, що це кількість в'їздів, а не людей. Другий показник підрахувати вкрай складно.

У цілому з червня 2017 року по червень 2018 роки українці їздили в ЄС 19,5 млн раз, і з них близько 4 млн - за біометричними паспортами, але з дійсною візою.

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При цьому громадська організація "Європа без бар'єрів", спираючись на дані ЄС, підрахувала, що в 2017 році, коли безвіз діяв вже півроку, кількість запитів від українців на візи скоротилося вдвічі - з 1,4 млн до 720 тисяч.

Як відомо, у безвізовий для нас європейський список входять Австрія, Бельгія, Болгарія, Німеччина, Греція, Данія, Естонія, Ісландія, Іспанія, Італія, Кіпр, Латвія, Литва, Ліхтенштейн, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія , Словаччина, Словенія, Угорщина, Фінляндія, Франція, Хорватія, Чехія, Швейцарія і Швеція.

Українські експерти стверджують, що безвіз так і залишився для українців суто теоретичною можливістю туристичних поїздок до Європи.

"Число українців, що виїжджають до Європи, зросла на лічені відсотки, так що всі ці розмови про масоий виїзд українців в ЄС після безвізу виявилися вигадкою", - розповів "КП в Україні" президент Українського аналітичного центру Олександр Охрименко.

Думку економістів підтверджують і туроператори, які констатують: незважаючи на те що це наше перше повноцінне безвізове літо, переваги українців за рік мало змінилися і бажаючих поїхати на відпочинок до Європи більше не стало.

Як повідомляв OBOZREVATEL, з 2020 року правила в'їзду до Європейського Союзу в рамках безвізового режиму можуть зазнати кілька істотних змін.

Незважаючи на те, що в Європейському союзі поки не говорять про можливе скасування безвізового режиму з Україною, "тривожні дзвіночки", які свідчать про наявність такої загрози, вже прозвучали, кажуть експерти.

Перш за все, мова йде про інциденти, що підтверджують недостатність рівня системи безпеки українських документів, а також проблеми з корупцією в цій сфері.