Рідне місто Зеленського обирає мера: всі подробиці

У неділю, 6 грудня, в Україні проходить другий тур місцевих виборів-2020. Повторне голосування призначено в рідному місті президента Володимира Зеленського – Кривому Розі.

Зокрема, жителі обиратимуть між двома кандидатами: радником нинішнього мера Костянтином Павловим від "Опозиційної платформи – За життя", а також Дмитром Шевчиком від "Слуги народу" .

OBOZREVATEL веде текстову онлайн-трансляцію всіх подробиць голосування

08:00 – У Кривому Розі, де проходить другий тур виборів, відкрилися виборчі дільниці.

Костянтин Павлов і Дмитро Шевчик

Що було після першого туру місцевих виборів у Кривому Розі

Перші дані екзитполів свідчили, що на виборах лідирував нинішній міський голова Юрій Вілкул (Блок Вілкула "Українська перспектива"). За ним ішов "слуга" Дмитро Шевчик.

Однак у президентській партії "Слуга народу" тоді заявили нібито про масові порушення під час голосування. А парламентарка Олена Криворучкіна навіть звинуватила чинну владу міста в намаганні не допустити другого туру виборів мера.

17 листопада чинний міський голова Кривого Року Юрій Вілкул, котрий на цій посаді перебував упродовж 10 років, заявив про відмову в участі у другому турі виборів мера 6 грудня. Чиновник запевнив, що причина цьому – стан здоров'я.

Як Зеленський агітував за "слугу"-кандидата в мери

Не так давно Комітет виборців України (КВУ) викрив главу держави Володимира Зеленського у агітації за "слугу" Дмитра Шевчика перед виборами міського голови у Кривому Розі.

Зокрема, під час робочої поїздки до рідного міста 26 листопада президент побажав кандидату перемоги. Також, зазначили в КВУ, коментарі агітаційного характеру було розміщено й на офіційному сайті глави держави.

До всього іншого, перед самим другим туром виборів очільника Кривого Рогу Зеленський закликав кріворіжців прийти на виборчі дільниці, щоб "обрати гідного мера, який дійсно любить місто". Для цього він спеціально зняв відеоролик.

Зауважимо, що результати голосування в другому турі місцевих виборів має бути встановлено не пізніше ніж на п'ятий день із дня повторного голосування, тобто до 11 грудня включно.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

у Кривому Розі під час проведення місцевих виборів 25 жовтня зафіксували 150 порушень, які можуть свідчити про маніпуляції і наміри викривити результат.