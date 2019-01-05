"Рідна країна" підтримала Гриценка як єдиного кандидата від демопозиції

Партія "Громадський рух "Рідна країна"" на з'їзді підтримала лідера партії "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка як єдиного кандидата в президенти України від демократичної опозиції.

III З'їзд політичної партії "Громадянський рух "Рідна країна"" Миколи Томенка відбувся 4 січня, передає прес-служба Гриценка.

Під час виступу Томенко нагадав, що задовго до початку виборчої кампанії його політична сила закликала проукраїнські та проєвропейські сили об'єднати свої зусилля в боротьбі за Україну.

"У стратегії "Український Президент-2019" ми запропонували національному політикуму і суспільству критерії, за якими об'єднатися можна і необхідно. Такими критеріями є спільні світоглядні цінності та бачення майбутнього України; ведення виборчої кампанії по принципу не проти один одного, а за Україну і проти її ворогів; спільний захист виборчих результатів", - сказав Томенко.

Він додав, що його партія діє послідовно. Тому на з'їзді партії "Громадський рух "Рідна країна"" вирішено підтримати Анатолія Гриценка на виборах президента України і рухатися разом на парламентські і місцеві вибори.

"У нас спільне бачення проблем, що стоять перед країною, спільне бачення шляхів, однакове розуміння економічного пакету, антикорупційного, безпеки, екологічного, у нас однакові цінності", - сказав в свою чергу Гриценко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 17 грудня Гриценко, Томенко і голова Європейської партії України Микола Катеринчук заявили про об'єднання сил перед президентськими виборами, які призначені на 31 березня 2019 року.

Гриценко випереджає Порошенка в президентському рейтингу і у Гриценка найбільший потенціал до зростання президентського рейтингу.