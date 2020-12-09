Пройшов рік з останньої зустрічі лідерів країн "нормандської четвірки". Весь цей час Росія бойкотує виконання домовленостей, досягнутих в рамках "паризького саміту". Однак не Донбас є головною проблемою у відносинах з РФ, а бажання Кремля отримати під контроль всю Україну, не дати їй стати навіть нейтральним буферною державою, не кажучи про європейську та євроатлантичну інтеграцію країни. За п'ять років антиросійських санкцій, ізоляції Росії, інтереси Кремля щодо України не змінилися: маневри в "нормандської форматі" для України - спроба відновити мир, а для Росії - продовжити війну.

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Накануне годовщины "парижского саммита" Кремль в очередной раз попытался обвинить Украину в невыполнении договорённостей и нарушении перемирия. В частности, 1 декабря в австрийском издании Wiener Zeitung была опубликована статья российского посла в Австрии Дмитрия Любинского под названием "Pacta sunt servanda". Ввиду того, что целевая аудитория кремлёвской пропаганды не знает немецкий язык и не читает европейских газет ни до, ни после обеда, на сайте российского посольства в Австрии в тот же день был предусмотрительно выложен перевод.

Если коротко, российское сочинение было написано в свободной форме на тему "Я не я, и лошадь не моя, и я не извозчик". "Удалось реализовать только два пункта, да и то лишь частично", "остальные пять важных договорённостей остаются нереализованными исключительно из-за позиции Украины", "перспективы проведения следующего саммита в „нормандском формате" становятся все более туманными", "переговоры имеют смысл лишь тогда, когда все стороны готовы выполнять выработанные на них договорённости" — и так далее и тому подобное. На дворе 2020 год, но кремлёвская пропаганда продолжает работать по старым методичкам.

Помимо этого, 2 декабря Кремль попытался легитимировать "Л/ДНР" и вынудить Украину начать прямые переговоры с боевиками, затеяв неформальную встречу Совета Безопасности ООН по "формуле Аррии". Заседания по этой формуле являются неформальными встречами, не предусмотренными в Уставе ООН и Временных правилах процедуры Совета Безопасности. Они не относятся к числу мероприятий Совета Безопасности ООН и созываются по инициативе одного или нескольких членов. Проводятся в одном из залов заседаний, а не в зале Совета Безопасности, об их проведении не объявляется в ежедневном Журнале ООН, их не транслируют на официальных ресурсах ООН. К слову, ранее, используя "формулу Аррии", Россия пыталась легитимировать аннексию Крыма.

Накануне указанной неформальной встречи министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил: "Заседание будут бойкотировать не только Украина, а и США, Соединённое Королевство, Франция, ФРГ, Эстония и Бельгия. То есть все, кроме России, страны-участницы ОБСЕ, входящие сегодня в Совбез". К слову, смотреть "российское кино" отказались даже представители Сербии и Армении, которые якобы "дружат" с Россией. Видимо, "дружба" осталась в прошлом после того, как официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила президента Сербии с девушкой лёгкого поведения, а Россия бросила Армению на растерзание в Нагорном Карабахе.

Встреча по "формуле Аррии" состоялась, но не принесла Владиславу Дейнего и Наталье Никоноровой, которых в скором времени ждёт международный трибунал, облегчения, "Л/ДНР" – международного признания, жителям оккупированного Донбасса – надежды. Представители "Л/ДНР" просто зачитали с бумаги текст, который по задумке должен был обелить Россию, игнорирующую договорённости по Донбассу. Дейнего и Никанорова в лучших традициях бульварных романов описали, как якобы "в феврале 2014 года националистические силы осуществили государственный переворот в Киеве" и "новые украинские власти устроили не просто беззаконие, но и откровенную резню" (похоже, речь писал Олег Царёв) , но ни словом не обмолвились о реальной ситуации в регионе, проблемах и надеждах людей.

Обвиняя Украину в невыполнении договорённостей, достигнутых в ходе "парижского саммита", Россия отказывается признавать, что в течение 4-х месяцев собственноручно блокирует процесс рассмотрения в рамках Трёхсторонней контактной группы (ТКГ) и её политической подгруппы вопросов, которые были определены лидерами стран в "Общих согласованных выводах Парижского саммита в Нормандском формате" от 9 декабря 2019 года. Несмотря на усилия Украины и ОБСЕ, как посредника в процессе консультаций ТКГ, с подачи РФ не удаётся завершить ввод в действие плана разминирования на 19-ти новых участках, согласовать разведение сил и средств на 4-х дополнительных участках, перейти к следующему этапу взаимного освобождения удерживаемых лиц. Шаги Украины по открытию новых контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) через линию разграничения в соответствии с договорённостями наталкиваются на обструкцию и искусственные препятствия для гражданского населения в использовании КПВВ.

Для России мучительной стала текущая ситуация с "прекращением огня" на Донбассе, ведь теперь у Кремля нет контраргументов относительно своего "участия" в боевых действиях. В это же время российская сторона манипулирует цифрами жертв обстрелов за 2017–2020 годы (при том, что обсуждаются договорённости 2019-го). А также упрекает Украину в перемещении вооружений по железной дороге на контролируемой Киевом территории — не в зоне боевых действий, а в глубоком тылу, что сторонами переговоров даже не обсуждалось. Кремль постоянно жонглирует цифрами о количестве и источниках обстрелов, количестве техники и живой силы на Донбассе, пытаясь доказать, что якобы украинская сторона виновата в нарушении режима тишины.

Российские политики, в частности одиозный лидер ЛДПР Владимир Жириновский, неоднократно говорили о введении российских войск в Киев, если ситуация пойдёт не по кремлёвскому сценарию. Например, накануне "парижского саммита" Жириновский заявил: "Пусть Украина знает: если вопрос с „ДНР" и „ЛНР" не будет урегулирован по формуле Штайнмайера, его придётся решать по формуле Молотова-Риббентропа. А это окончательный раздел: европейцы входят во Львов, а мы войдём в Киев и покончим там с анархией". Не стоит недооценивать слова 74-летнего деятеля, который порядка 50 лет занимается политикой. Перефразируя народное "Что у трезвого на уме, то у пьяного на языке", Владимир Жириновский говорит вслух то, что думают, но боятся сказать в Кремле, и прощупывает для Владимира Путина "красные линии".

Урегулирование ситуации на Донбассе не должно идти по кремлёвскому сценарию, поскольку для решения проблемы необходимо полное и устойчивое прекращение боевых действий, вывод российских войск, разоружение незаконных формирований, передача под контроль Украины или миротворцев ООН и ОБСЕ участка границы с Россией, пока неподконтрольной украинской стороне. Только после выполнения этих условий возможны выборы на временно оккупированных территориях по украинским законам.

"Формула Штайнмайера" обязывает Украину ввести на постоянной основе особый статус Донбасса именно в таком виде, как того желает РФ. Это означает, что Россия сохранит опосредованный и прямой контроль над территориями, и будет использовать его для дестабилизации ситуации по всей Украине. На данный момент нет возможности провести выборы на временно оккупированных территориях, где отсутствуют верховенство права, свободные СМИ, доступ всех политических игроков к участию и правоохранительная система, которая могла бы реагировать на нарушения.

Для Владимира Путина главное — сдача Украиной своих интересов, поэтому Россия будет настаивать, чтобы сначала состоялись выборы в присутствии незаконных вооружённых формирований под дулами автоматов, как проходил псевдореферендум в Крыму, потом внесение изменений в Конституцию Украины в части особого статуса временно оккупированных территорий. Однако уже сейчас очевидно, что даже после выполнения Украиной этих требований, Москва не возьмёт на себя обязательства вывести войска из оккупированных ею территорий.

Недавние опросы на КПВВ, в частности на КПВВ "Станица Луганская", продемонстрировали, что подавляющее большинство жителей временно оккупированных территорий хотели бы остаться в составе Украины. Они фактически не признают легитимность так называемого руководства "Л/ДНР". Не видят серьёзных предпосылок для существования границы между временно оккупированными территориями и подконтрольной Украине части, а войной называют российскую агрессию и противостояние США и РФ на украинских землях.

Согласно опросам на пунктах пропуска, более 50% жителей временно оккупированных территорий высказываются за интеграцию с Украиной. При этом, по КПВВ "Станица Луганская" 40% считают, что так называемая "ЛНР" должна прекратить существование, став частью Луганской области в составе Украины. 31% респондентов высказались за интеграцию на условиях автономии, 6% – сохранение статуса "независимого государства", 10% – присоединение к России. Подобное отношение жителей Донбасса даёт возможность восстановить территориальную целостность Украины без применения насилия. Необходимо перевести большую часть переговорного процесса в двусторонний российско-украинский формат, однако позиция РФ относительно прямых переговоров с "Л/ДНР" является тупиковой и не принесёт положительного результата.

Россия должна признать свою ответственность за выполнение Минских договорённостей и перестать ставить под сомнение беспристрастность Франции и Германии в роли посредников в мирном урегулировании конфликта на Донбассе. В ином случае, очевидно, к РФ будут применены новые, более жёсткие, санкции, в частности, отключение от международной платёжной системы. Только проведение до конца года нового саммита "нормандской четвёрки" остаётся единственной возможностью для России предотвратить полную изоляцию.

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