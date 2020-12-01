РФ запросила "Л/ДНР" на неформальну зустріч: пропагандисти назвали її виступом у Радбезі ООН

У "ЛНР" і "ДНР" неформальну та неофіційну зустріч із представниками РФ піднесли як виступ на засіданні Ради Безпеки ООН.

Як повідомило російське агентство Інтерфакс із посиланням на пресслужбу "МЗС ДНР", представники "невизнаних республік" нібито виступлять на засіданні РБ ООН. Темою зустрічі буде "Комплекс заходів щодо виконання Мінських угод 2015 року з врегулювання в Україні".

У повідомленні уточнили, що зустріч пройде за формулою Аррії.

Про проведення заходу повідомило у Twitter представництво Росії в ООН.

Як пояснили на сайті ООН, зустрічі за формулою Аррії є конфіденційними та неформальними. Вони не належать до заходів Ради Безпеки і скликаються за ініціативою його члена або членів. Тут ініціатори зустрічі можуть у приватному порядку поспілкуватися з особами, думку яких хотіли б почути.

Ці засідання проводяться в одному із залів, а не в залі Ради Безпеки. Співробітники Секретаріату, за винятком усних перекладачів і співробітника з конференційного обслуговування, не беруть участі в таких заходах. Про проведення цих засідань не оголошується в "Щоденному Журналі Організації Об'єднаних Націй".

Тож у стінах Радбезу ООН відбудеться неформальна та неофіційна зустріч між представниками "Л/ДНР" та офіційними представниками РФ.

Як писав OBOZREVATEL, Росія активізувала в Україні проросійські ЗМІ, журналістів і "агентів впливу" для дискредитації військового й політичного керівництва країни.