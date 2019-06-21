РФ заборгувала українській журналістці 1 млн грн: "Сила права" виграла суд

Об'єднання "Сила права" виграло суд на користь української журналістки, громадської активістки і вимушеної переселенки з Криму Анни Андрієвської проти Росії.

За рішенням Солом'янського районного суду Києва їй належить виплата компенсації моральної шкоди в 1 млн грн від Російської Федерації. Про це повідомило об'єднання на своєму сайті 18 червня.

Анна Андрієвська Радіо Свобода

"Команда "Сили права" в Солом'янському районному суді міста Києва допомогла журналістці Анні Андрієвській отримати рішення про стягнення з РФ на її користь компенсації за моральну шкоду в розмірі 1 043 778, 47 грн (один мільйон сорок три тисячі сімсот сімдесят вісім гривень 47 копійок)", – йдеться в повідомленні.

В об'єднанні підкреслили, що кожен громадянин України, який постраждав через агресію Російської Федерації проти України, має право на компенсацію. На сайті організації повідомляється, що для забезпечення виплат за такими позовами вже заарештовано понад $3,5 млрд, які належать РФ.

Як повідомило видання "Гордон", на початку червня "Спільна справа" Олександра Данилюка та "Сила права" екс-нардепа Андрія Сенченка оголосили, що домовилися про спільні дії на виборах і принципах, навколо яких будуть формувати політичне об'єднання: Росія є агресором, пріоритет для України – євроінтеграція і НАТО, ключовий критерій ефективності держуправління – індекс щастя ООН.

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