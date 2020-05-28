РФ прийняла частину умов, готують новий обмін: у Зеленського розкрили деталі засідання ТКГ

Росія погодилася на частину умов України в питанні врегулювання ситуації на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Зокрема, щодо обговорення сформованих списків осіб для наступного обміну полоненими.

Про це домовилися під час засідання Тристоронньої контактної групи, яке відбулося 28 травня у форматі відеоконференції. Як пише пресслужба президента України, на ньому насамперед говорили про необхідність встановлення безстрокового, безумовного та сталого дотримання режиму тиші на Донбасі.

Так, представники СММ ОБСЄ заявили про те, що їхні патрулі зафіксували сліди важкої техніки окупаційних військ на території ОРДЛО України. Натомість фахівці підкреслили, що не підтвердили жодного факту обстрілу з боку ЗСУ.

Україна, Росія та ОБСЄ обговорили ситуацію на Донбасі

"Досягнуто спільного розуміння між Україною та ОБСЄ безпекових питань, яке полягає в безумовному та повному виконанні СММ ОБСЄ наданого мандату усіма силами та засобами. Тривають консультації щодо додаткових заходів повної та всеосяжної реалізації режиму припинення вогню та оновленого плану розмінування як необхідних умов для продовження процесу розведення сил і засобів за верифікації та контролю з боку СММ ОБСЄ", – йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що в межах роботи гуманітарної групи було досягнуто домовленості щодо обговорення на наступному засіданні сформованих списків на взаємне звільнення полонених осіб.

Крім цього, сторони продовжили обговорення відкриття нових КПВВ на лінії розмежування, зокрема в Золотому. Ще йшлося про питання забезпечення безперешкодного перетину КПВВ абітурієнтами в межах вступної кампанії, визначивши це гуманітарною підставою.

Натомість представники Росії на засіданні ТКГ вкотре порушили питання проведення виборів на території ОРДЛО. Українська ж сторона наголосила, що це може трапитися тільки після виконання вимог безпеки: виведення іноземних військ із території України та роззброєння військових формувань, отримання Україною контролю над кордоном, а також виключно за українським законодавством за умови забезпечення діяльності українських ЗМІ, політичних партій, міжнародних спостерігачів.

"Під час роботи економічної групи українська сторона наголосила, що відновлення банківської системи та оподаткування може відбутися відповідно до законодавства України. Російська сторона не заперечувала проти важливості верховенства українського законодавства на тимчасово непідконтрольній території", – додають у пресслужбі президента.

Як повідомляв OBOZREVATEL, віцепрем'єр-міністр, перший заступник голови української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Резніков заявив, що Україна терміново ініціювала засідання через загострення ситуації на Донбасі.