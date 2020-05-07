РФ готує нову ппровокацію в ООН: дипломат розкусив задум

У новому проекті резолюції до Генасамблеї ООН, який присвячений завершенню Другої світової війни, Росія підготувала чергову провокацію.

Як розповів в інтерв’ю LB.ua постійний представник України в ООН Сергій Кислиця, з тексту резолюції, який на 95% повторює документ, ухвалений у 2015 році на честь 70-річчя з Дня перемоги над нацизмом, Росія викинула положення про мирне вирішення спорів та додали положення щодо засудження знесення пам’яток.

"Була нова спроба з боку російських дипломатів пробити чергове дно", – зазначив він.

Постійний представник України в ООН Сергій Кислиця

За словами Кислиці, Україна виступила разом із ЄС проти такої редакції документу та зажадала, щоби було повернуто пункт про мирне вирішення спорів.

"РФ на це пішла, однак паралельно виступила проти зняття позиції стосовно захисту пам’яток. І звичайно, що за нинішніх карантинних умов ця резолюція не має шансів на ухвалення. Однак в подальшому, коли у ГА ООН відновиться процедура голосування, її текст легко буде ухвалити", – повідомив дипломат.

Як повідомляв OBOZREVATEL, делегація Росії в ООН розлютилася через блокування Україною резолюції про скасування санкцій і видала пропагандистську промову, назвавши дії нашої країни "перемогою".

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