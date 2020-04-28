"100 дней прошло с начала перезапуска работы НАПК", - об этом заявило на прошлой неделе Национальное агентство противодействия коррупции.

На самом деле речь идет про 100 дней с момента назначения нового руководителя ведомства – Александра Новикова. Перезапуск же начался уже более 6 месяцев назад, когда 5 членов НАПК были уволены и стартовал конкурс по отбору нового главы.

Главным результатом своей работы в этот период НАПК считает "формирование новой "доброчесной" та профессиональной команды". Уволено 45 человек, в первую очередь руководителей, назначены новые лица на все направления. То есть завершен процесс увольнения "попередников". Состав новой команды, по крайней мере среднего звена, не афишируется, как и стоимость для бюджета страны такой чистки, а также критериев отбора кого оставить.

Можно предположить, что была выстроена лояльная новому руководству вертикаль управления, в результате которой 45 сотрудников с опытом работы в агрессивной среде с ограниченными ресурсами остались без работы в период карантина.

Отчеты про выявления недостоверных ведомостей на почти 900 млн грн выглядит как попытка укрыться одеялом, но при этом ноги предательски торчат – новые проверки не проводились (отсутствует необходимая нормативка), просто материалы, которые остались от "попередников", переслали в другие органы. Пока результаты рассмотрения этих материалов неизвестны.

Отсутствие помпезных реляций о начале подачи деклараций разведчиками и секретными сотрудниками органов Национальной полиции говорит о том, что вероятно реальные результаты более скромные: не указывается когда такие порядки вступили в силу, какое количество потенциальных деклараций будет проверено и когда, а также в скольких органах порядки еще отсутствуют и когда планируется их принятие.

В то же время период ежегодного декларирования 2020 года ознаменовался несколькими изменениями правил декларирования. Фактически во время игры менялись ее правила, а главный ее крупье – НАПК – отмалчивался. Так, на непоследовательности действий Парламента, когда тот освобождал помощников нардепов от обязанности подачи е-деклараций но обязывал декларироваться помощников судей, указывало только Главное юридическое управление ВРУ в труднодоступных документах, которые являются предметом интереса только узких специалистов.

На странице ведомства в соцсети в свою очередь нашлось только место для нападок на адвокатов и слив персональных данных заявителей – "НАЗК закликає адвокатів не соромитися свого статусу та не приховувати його".

Все это говорит об отсутствии честности, зрелости и транспарентности в работе.

Новому руководству НАПК следует помнить, что "нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте, а чтобы куда-то попасть, надо бежать как минимум вдвое быстрее!".

В условиях секвестра бюджета и мирового кризиса у НАПК высокие шансы прийти первыми к оптимизации (читай – ликвидации), в результате которой НАБУ станет основным и единственным игроком в секторе противодействия коррупции.