Результати ЗНО-2018: чому рівень знань незадовільний? (відео)

Катастрофа української освіти та ганьба - так експерти прокоментували результати ЗНО випускників українських шкіл. У чому причина таких прогалин у знаннях підлітків?Майже половина українських випускників не знають, як виглядає Верховна Рада та в якому місті вона стоїть. 30% не в курсі, що Україна - унітарна держава, частина якої тимчасово окупована. 30% не відрізняють Олександра Довженка від Сергія Параджанова. Це - лише кілька промовистих результатів цьогорічного ЗНО. У чому причина таких серйозних прогалин у знаннях майбутнього нації?