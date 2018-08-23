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Результати ЗНО-2018: чому рівень знань незадовільний? (відео)

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Катастрофа української освіти та ганьба - так експерти прокоментували результати ЗНО випускників українських шкіл. У чому причина таких прогалин у знаннях підлітків?Майже половина українських випускників не знають, як виглядає Верховна Рада та в якому місті вона стоїть. 30% не в курсі, що Україна - унітарна держава, частина якої тимчасово окупована. 30% не відрізняють Олександра Довженка від Сергія Параджанова. Це - лише кілька промовистих результатів цьогорічного ЗНО. У чому причина таких серйозних прогалин у знаннях майбутнього нації?

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Тема
Deutsche Welle
Джерело
Джерело:DW
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