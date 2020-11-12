Результати всіх місцевих виборів в Україні досі не встановили: ЦВК назвала причини
Голосування відбулося ще 25 жовтня
У ЦВК вимагають прискорити процес підрахунку голосів і пообіцяли задіяти свої повноваження
Результати місцевих виборів в Україні станом на 11 листопада досі не оголошені в населених пунктах у п'яти областях країни.
Про це на сторінці у Facebook заявила Центральна виборча комісія. Пресслужба назвала дві причини такого довгого підрахунку голосів:
численні оскарження суб'єктами виборчого процесу підсумків виборів у судах;
проведення територіальними виборчими комісіями повторного підрахунку бюлетенів на окремих дільницях.
Уточнюється, що досі не встановлені результати виборів депутатів 2 обласних, 2 районних, 5 міських, 2 селищних рад та 6 міських і 1 селищної голів.
Йдеться про такі міських ТВК:
Марганецьку;
Криворізьку (обидві – Дніпропетровська область);
Овруцьку (Житомирська область);
Кам'янську (Черкаська область);
Васильківську (Київська область);
Чернівецьку.
Також голоси не підрахували такі селищні ТВК:
Коцюбинська;
Калинівська (обидві – Київська область).
У ЦВК заявили, що знають про складнощі встановлення результатів голосування і пообіцяли посприяти, прийнявши всі можливі заходи в межах своїх повноважень.
Нагадаємо, місцеві вибори відбулися в Україні в неділю, 25 жовтня.
Як писав OBOZREVATEL:
Повторне голосування на виборах міських голів відбудеться в 11 містах України 15 й 22 листопада.
У чотирьох регіонах країни оголосили офіційні результати виборів мерів – там на посадах залишаються чинні чиновники.
Раніше в ЦВК заявили, що другий тур виборів мерів у деяких містах України може пройти не в листопаді, як у більшості, а затягнутися до грудня через можливі судові розгляди.