Результати всіх місцевих виборів в Україні досі не встановили: ЦВК назвала причини

Результати місцевих виборів в Україні станом на 11 листопада досі не оголошені в населених пунктах у п'яти областях країни.

Про це на сторінці у Facebook заявила Центральна виборча комісія. Пресслужба назвала дві причини такого довгого підрахунку голосів:

численні оскарження суб'єктами виборчого процесу підсумків виборів у судах;

проведення територіальними виборчими комісіями повторного підрахунку бюлетенів на окремих дільницях.

Уточнюється, що досі не встановлені результати виборів депутатів 2 обласних, 2 районних, 5 міських, 2 селищних рад та 6 міських і 1 селищної голів.

Йдеться про такі міських ТВК:

Марганецьку;

Криворізьку (обидві – Дніпропетровська область);

Овруцьку (Житомирська область);

Кам'янську (Черкаська область);

Васильківську (Київська область);

Чернівецьку.

Також голоси не підрахували такі селищні ТВК:

Коцюбинська;

Калинівська (обидві – Київська область).

У ЦВК заявили, що знають про складнощі встановлення результатів голосування і пообіцяли посприяти, прийнявши всі можливі заходи в межах своїх повноважень.

Нагадаємо, місцеві вибори відбулися в Україні в неділю, 25 жовтня.

Як писав OBOZREVATEL: