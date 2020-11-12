Результати всіх місцевих виборів в Україні досі не встановили: ЦВК назвала причини

Дар'я Дурова
Дар'я Дурова
Політика
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  • Голосування відбулося ще 25 жовтня

  • У ЦВК вимагають прискорити процес підрахунку голосів і пообіцяли задіяти свої повноваження

ЦВК

Результати місцевих виборів в Україні станом на 11 листопада досі не оголошені в населених пунктах у п'яти областях країни.

Про це на сторінці у Facebook заявила Центральна виборча комісія. Пресслужба назвала дві причини такого довгого підрахунку голосів:

  • численні оскарження суб'єктами виборчого процесу підсумків виборів у судах;

  • проведення територіальними виборчими комісіями повторного підрахунку бюлетенів на окремих дільницях.

Уточнюється, що досі не встановлені результати виборів депутатів 2 обласних, 2 районних, 5 міських, 2 селищних рад та 6 міських і 1 селищної голів.

Йдеться про такі міських ТВК:

  • Марганецьку;

  • Криворізьку (обидві – Дніпропетровська область);

  • Овруцьку (Житомирська область);

  • Кам'янську (Черкаська область);

  • Васильківську (Київська область);

  • Чернівецьку.

Також голоси не підрахували такі селищні ТВК:

  • Коцюбинська;

  • Калинівська (обидві – Київська область).

У ЦВК заявили, що знають про складнощі встановлення результатів голосування і пообіцяли посприяти, прийнявши всі можливі заходи в межах своїх повноважень.

Нагадаємо, місцеві вибори відбулися в Україні в неділю, 25 жовтня.

Скриншот
Скриншот
Скриншот
Facebook / Центральна виборча комісія

Як писав OBOZREVATEL:

УкраїнаМісцеві вибори в Україні 2020результати виборів в ОТГЦВК