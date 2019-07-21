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Вибори до Верховної Ради України 2019

/ Політика

Вакарчук увійде? В "Слузі народу" заговорили про монокоаліцію

2.3т Читати матеріал російською

Партія "Слуга народ ", яка по результатам Національго ексзіт-полу набирає 43,9% голосів, збирається самостійно створити коаліцію.

Як повідомили журналісту OBOZREVATEL джерела зі штабу "Слуги народу", партія намагатиметься самостійно створити коаліцію. Добирати членів коаліції будуть з самовисуванців, щоб зібрати приблизно 230 осіб.

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У той же час не виключається коаліція з партією Святослава Вакарчука "Голос", але кістяк вірних буде 230.

Вакарчук увійде? В "Слузі народу" заговорили про монокоаліцію

Як раніше повідомляв Обозреватель 21 липня 2019 в Україні пройшли позачергові вибори до Верховної Ради. Виборчі дільниці відкрилися по всій території України о 8:00 і закрилися для підрахунку голосів о 20:00.

Згідно підсумками Національного екзит-полу станом на 18:00, які оголосили о 20:00 під час прес-конференції, в новий склад Верховної Ради України пройдуть "Слуга народу", "Опозиційна платформа – За життя", "Європейська солідарність", ВО "Батьківщина" та "Голос".

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Теми
Ексклюзив Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Місце
Україна
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