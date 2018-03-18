Результати виборів у РФ можуть бути невизнаними через Крим

Президентські вибори в Російській Федерації можуть бути невизнаними через їх проведення в анексованому Криму.

"Незаконне голосування в окупованому Криму спотворить результати виборів в РФ в цілому і ставить під серйозний сумнів їх легітимність", - розповіла речник МЗС Мар'яна Беца на своїй сторінці в Twitter.

Відзначимо, напередодні з'явився перший екзит-пол по Криму, згідно з яким Путін нібито набрав більше 90% голосів.

Як писав "Обозреватель", в Росії виступили з погрозами на адресу України через заборону виборів, проте в ОБСЄ не стали підтримувати Кремль.

Також Росія поскаржилася в ООН та інші міжнародні організації на ігнор їх істерики з боку України.