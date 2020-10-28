25 жовтня, в Україні на одномандатному 208 виборчому окрузі Чернігівської області відбулися довибори до Верховної Ради. Зараз Центральна виборча комісія проводить підрахунок голосів. І до опублікованих результатів кандидатів є величезні питання.

Кандидатів було багато, але фаворитів – двоє. За місце в парламенті зараз борються лідер Радикальної партії Олег Ляшко і член "Слуги народу" Анатолій Гунько. Політики йдуть врівень, "обганяючи" один одного на сотні, а то й десятки голосів. Напевно, це сама "гаряча" політична боротьба за всю історію країни. І не тільки тому, що вона прикувала до себе погляди тисячі громадян, які, немов на спортивному матчі, вболівають за кожен голос. Привертає вона і ще своєї дивиною, пише Антон Візковскій для "Інформатора".

Адже, здавалося б, відповідно до соцопитувань саме Ляшко мав стати беззаперечним переможцем на 208 окрузі. Згідно з дослідженням, проведеним соціологічною групою "Рейтинг" у червні цього року, серед кандидатів на проміжних виборах народного депутата на 208 окрузі Олега Ляшка підтримували 65,1% тих, хто визначився і взяв би участь у голосуванні. Рейтинг інших кандидатів значно нижче. Так, А. Панченко підтримали б 9,3% опитаних, А. Усенко – 5,9%, А. Богдана – 4,5%, В. Ткаченко – 4,5%, А. Гунько – 1,1% (зверніть увагу на цю цифру). Тих, хто не визначився, – 26-27%. Тобто, Олег Ляшко на той момент часу мав рівень підтримки в 60 разів більше, ніж у Гунько.

А ось такі дані надала соціологічна група SOCIS в серпні цього року. "Серед респондентів, які мають намір голосувати і визначилися, за Ляшко готові віддати голоси 51,1%. На другому місці – Людмила Давиденко від партії "Наш край" (11,8%), на третьому – самовисуванець Валерій Колоша (10,6%), на четвертому – Анатолій Гунько від "Слуги народу" (6,9%), на п'ятому – самовисуванець Віктор Труш (6,4%) ", – повідомляє SOCIS. В цьому випадку у Гунько ситуація склалася дещо краще. Його підтримка була в 8 разів меншою, ніж у Ляшко.

У жовтні Всеукраїнська Асоціація Соціологів писала, що на довиборах у Верховну Раду з великим відривом лідирує Олег Ляшко. Його готові підтримати 54,8% виборців. Рейтинг інших кандидатів значно нижче. Так, Анатолія Гунько підтримали б 15,6% опитаних, Людмилу Давиденко – 12,7%. Решта кандидатів не набирають більше 1% голосів виборців. Тих, хто не визначився, – 11,4%.

У всіх соціологічних опитуваннях Олег Ляшко лідирував із значним відривом. У Гунько справи значно покращали за кілька місяців, але не настільки, щоб перемогти лідера Радикальної партії. Але зараз ми маємо можливість спостерігати, як Ляшко і Гунько б'ються один з одним за практично однаковими показниками. Звичайно, повністю довіряти соціологічним опитуванням – складно.

Наприклад, соціологічна група "Рейтинг" у жовтні повідомляла, що Труханів може перемогти в Одесі з результатом 50,1%. Однак за даними екзитполів за нього віддали свій голос 34,4% громадян. І це нормально, що дані різняться, адже хтось не прийшов на вибори через коронавируса, небажання або кримінальної обстановці на місцях, десь соціологи не врахували думку мешканців смт і сіл, хтось із кандидатів зміг в короткі терміни мобілізувати електорат або задіяти адмінресурс. Але в більшості випадків (майже завжди) кандидат-фаворит в соціальних опитуваннях перемагає у опонентів на виборах з великим відривом.

Те що ми бачимо на 208 окрузі – це аномалія. Кандидат з 15% різко отримує 31% (з урахуванням обробки 44% бюлетенів). Тут можливі тільки два варіанти: або соціологічні компанії масово зробили помилку в підрахунках, або ми маємо справу з масовою фальсифікацією. Перший варіант є голослівним, адже і Рейтинг, і SOCIS, і ВАС – це компанії з репутацією, і так нею жертвувати вони б не стали. Крім того, дані екзитполів практично скрізь збіглися з їх висновками про результати місцевих виборів. І тоді залишається один варіант – фальсифікації, інакше пояснити такі результати неможливо, ні мобілізацією ресурсу, ні проведенням успішної кампанії. Особливо останнім, враховуючи, що рекламу Гунько зустріти на Чернігівщині було складно.

На користь фальсифікацій і свідчить явка на 208 окрузі – близько 50%, і явка на деяких виборчих дільницях, на які прийшли проголосувати не менше 60-70% громадян (і це не "глибокі" села), коли по всій країні явка склала 36, 88%.

Детальніше можна прочитати в цьому матеріалі.

Якщо ж факти фальсифікації підтвердяться, то це може стати підставою для кримінального розслідування і репутації партії "Слуга народу" це явно не піде на користь.

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