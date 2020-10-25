Результати місцевих виборів в Україні: коли оголосять і що буде далі

В Україні 25 жовтня стартували місцеві вибори-2020. Результати голосування мають оголосити не пізніше 6 листопада – через 12 днів.

У ЦВК вже спрогнозували, що підрахунок голосів буде тривалим і стане випробуванням для територіальних комісій. Приблизною датою проведення II туру виборів мерів у українських містах назвали 15 листопада.

OBOZREVATEL безперервно стежить за результатами місцевих виборів-2020 на Україні

Коли оголосять результати місцевих виборів

Результати місцевих виборів-2020 в Україні оголосять не пізніше останнього встановленого терміну – 6 листопада. У Центральній виборчій комісії спрогнозували, що підрахунок голосів буде тривалим і стане випробуванням для всіх територіальних комісій.

Такі висновки Центрвиборчком зробив на основі результатів симуляції підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці, проведеної у вересні.

Щоб спростити цей процес, Центрвиборчком прийняв постанову, згідно з яким повні назви місцевих організацій партій та ПІБ кандидатів будуть надруковані. Це, вважають у відомстві, дозволить скоротити час заповнення протоколу.

Що буде після оголошення результатів

Приблизна дата проведення II туру виборів мерів у містах України з більш ніж 75 тисяч виборців – 15 листопада. Якщо ніхто з кандидатів 25 жовтня не набере більше 50% голосів, то в II тур проходять два лідери.

Раніше у Верховній Раді України зареєстрували проект постанови №4234, який передбачає скасування другого туру місцевих виборів через карантин. Ініціатором документу стала народний депутат від "Слуги народу" Тетяна Грищенко.

Після чого в партії "Слуга народу" заявили, що не мають наміру "зривати" другий тур місцевих виборів – 2020 у зв'язку з пандемією COVID-19. Зареєстрований "слугою" Грищенко проект постанови, який може скасувати другий тур, пресслужба партії прокоментувала на своєму Telegram-каналі 21 жовтня.

В СН підкреслили, що ця ініціатива є "особистою думкою окремого депутата і не збігається з позицією партії".

Як повідомляв OBOZREVATEL :