"Результат є!" Зеленський підбив підсумки першої зустрічі з Путіним

Зеленський підбив підсумки першої зустрічі з Путіним

Гліб Іванов Політика 10:59, 20.05.2020 Оновлено: 11:46, 20.05.2020

Президент України Володимир Зеленський заявив, що за підсумками зустрічі з Володимиром Путіним восени 2020 року є позитивні результати. Зокрема, це обмін полоненими.

Про це він розповів на пресконференції, присвяченій річниці його президентства, відповідаючи на питання журналіста Дмитра Гордона (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця).

За його словами, за підсумками зустрічі в "нормандському форматі" було досягнуто три обміни полоненими – 135 людей повернулося в Україну. Це політв'язні й полонені моряки.

"Після початку пандемії коронавірусу ми змогли дотиснути й повернути ще 25 людей, незважаючи на те, що нова зустріч у "нормандському форматі" не відбулася. Зараз же обговорюємо обмін із Російською Федерацією після пандемії. Але я хочу, щоб ми говорили про це, незважаючи на COVID-19. Тому результат є, він складається з людських життів", – зазначив він.

Як повідомлявOBOZREVATEL, Зеленський відзначив, що одне з головних його завдань – розвиток української інфраструктури. Дороги, мости, стадіони та інші спортивні споруди.

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