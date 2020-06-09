До складу Тристоронньої контактної групи як представників ОРДЛО, крім уже обраних чотирьох, увійдуть ще люди.

Решта кандидатів буде представлена за необхідності, розповів LIGA.net міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

Олексій Резніков заявив, що представників ОРДЛО буде більше чотирьох Пресслужба президента

При цьому він відмовився називати інші прізвища, крім чотирьох уже відомих.

"При всій цікавості журналістів їм почнуть ставити запитання, тому є психологічне питання. До того ж є тактичні кроки, які не потрібно заздалегідь давати нашим візаві з того боку", – наголосив Резніков.

Також міністр розповів, що під час відбору кандидатів у нього виникла дилема.

"Ми стали думати, хто ж може бути повноважними справжніми представниками. Перше, що спадає на думку: вибрані на легітимних виборах 2010 року депутати місцевих рад або мери. Юридична легітимність була б точно. При цьому її б і західники взяли. Але суспільна легітимність могла б залишитися під сумнівом, тому що не кожен депутат Донецької або Луганської міськради сьогодні сприймається як той, хто має право говорити від імені вільного демократичного Донбасу", – зазначив він.

Резніков уточнив, що було ухвалено рішення на користь легітимності.

"Ми прийшли до того, що це мають бути представники громадянського суспільства різних професій: журналісти, священики, юристи, спортсмени, правозахисники. Поступово я став підбиратися до цікавих кандидатур, стежити, хто як публічно поводиться стосовно до війни на Донбасі. Ми наводили довідки і люди навіть не знали, що ми їх вивчаємо. Безумовно, мені допомагала СБУ", – сказав міністр.

Усього було відібрано 60 людей, з якими велися бесіди в режимі відеозв'язку. Серед них є й священики.

Також Резніков розглядав кандидатуру колишнього мера Донецька Олександра Лук'янченка і президента Національного олімпійського комітету України Сергія Бубки.

"Я не зробив прямої пропозиції (Лук'янченку). Мені було цікаво послухати його позицію. І якби я зробив пропозицію, то він міг би погодитися. Але прямої пропозиції я не робив... З Бубкою я особисто розмовляв по телефону. Він підтвердив свою готовність допомагати встановленню миру на Донбасі, але його статус члена Міжнародного олімпійського комітету не припускав участі в будь-яких політичних процесах. Він порушить присягу члена МОК. Але Бубка рекомендував мені двох шикарних олімпійців із Луганської області, які у мене теж у шорт-листі. Я думаю, вони з'являться трохи пізніше", – зазначив міністр.

Резніков додав, що кандидатуру Рината Ахметова ані він, ані хтось інший не розглядав.

Як повідомляв OBOZREVATEL, журналісти Сергій Гармаш і Денис Казанський, а також лікар-травматолог Костянтин Лібстер і юрист, голова ГО "Луганське земляцтво" Вадим Горан увійшли до Тристоронньої контактної групи із врегулювання конфлікту на Донбасі як представники ОРДЛО.

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