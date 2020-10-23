Резніков заявив, що поки зарано говорити про план повернення Криму

Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков вважає, що поки зарано говорити про якийсь конкретний план, який би передбачав повернення Криму.

В ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" віцепрем'єр зазначив, що для цього потрібно орієнтуватися на міжнародних партнерів (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Я б хотів акцентувати увагу на тому, що сьогодні звучить питання повернення питання Криму до порядку денного. Я хочу нам усім нагадати, що з 2014 року, коли сталася окупація Криму та Севастополя, на жаль, навіть в Нормандські форматі, і відповідно, що було записано в політико-дипломатичних домовленостях, які називаються Мінські угоди, про Крим не йшлося і не йдеться сьогодні", – сказав він, закликавши також не називати окупацію Криму анексією.

Резніков пояснив, що навіть висловлювання представників влади повертає питання про півострів в політичний порядок денний, і це вже "зрушення з місця".

Він також нагадав про ініціативу створення "Кримської платформи", куди будуть залучені не тільки учасники "нормандського формату" (Франція та Німеччина), а й представники інших країн.

Як повідомляв OBOZREVATEL , під час свого послання у Верховній Раді президент Володимир Зеленський анонсував створення "Кримської платформи" і розповів про пошук нових способів повернення півострова.