Резніков запропонував додати в "нормандський формат" ще дві країни

Політика 11:28, 13.07.2020 Оновлено: 11:46, 13.07.2020

"Нормандський формат" має бути розширений за участю держав-підписантів Будапештського меморандуму – США і Великобританії.

Таку думку висловив у коментарі телеканалу "Україна 24" віцепрем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Я абсолютно прихильник цієї ідеї і переконаний, що свого часу, на жаль, Україна довірилася сильним країнам, а саме – Великобританії, США і Росії. Леонід Кучма довірився тоді, підписавши Будапештський меморандум", – сказав він.

За словами Рєзнікова, підписанти Будапештського меморандуму, по суті, обдурили другого президента України і обдурили всю країну.

"До речі, президент Франції Франсуа Міттеран відверто в розмові з Кучмою попередив його, сказавши: "Юначе, вас все одно обдурять". На жаль, Міттеран мав рацію", – зазначив віцепрем'єр.

Він вважає, що через це Великобританія та США повинні підтримати Україну зараз.

"Тому точно ми зацікавлені в тому, що діалог, який ведеться сьогодні з Росією за допомогою ОБСЄ в "мінському форматі" і в "нормандському форматі" за допомогою Німеччини і Франції, може бути розширений за участю Британії, США", – наголосив Резніков.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Олексій Резніков уже пропонував обговорити з країнами-підписантами Будапештського меморандуму 1994 року, згідно з яким Україна відмовилася від ядерної зброї, створення нового майданчика для підтримки і відновлення територіальної цілісності держави.

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