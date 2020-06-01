Будапештський меморандум 1994 року, згідно з яким Україна відмовилася від ядерної зброї, потрібно обговорити з країнами-підписантами з метою створення нового майданчика для підтримки і відновлення територіальної цілісності держави.

Про це ввечері в понеділок, 1 червня, заявив віце-прем'єр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков в ефірі "Свободи слова" на ICTV.

"Україна сьогодні своєю кров'ю оплачує спокій Європи. Насправді, війна сьогодні йде не на сході України, війна йде на сході Європи. Тому ми як раз і закликаємо, і запрошуємо наших західних партнерів, що давайте-ка переглянемо Будапештський меморандум [підписали Україна , Росія, Великобританія, США] дамо йому оцінку, відверту, чесну, дивлячись один одному в очі, і будемо думати, що будемо робити далі", – сказав Рєзніков.

Олексій Резніков

Він виступив за початок консультацій з Британією і Штатами, щоб їхні представники підтвердили, що Україна "має право вимагати допомогу".

"Так само, як в Мінських угодах не фігурують Німеччина і Франція, але вони є нашими країнами-партнерами в Нормандські форматі, який, по суті, породив Мінські угоди. Тому це абсолютно не заважає, в разі наявності політичної волі і згоди наших стратегічних партнерів США, Великобританії, тієї ж Франції і Німеччини, і інших країн, які захочуть приєднатися до цього, створити новий майданчик. Звичайно, зберігаючи наш основний євроатлантичний курс, як передбачено в Конституції та інших наших угодах, і в угоді про асоціацію з ЄС", – зазначив Рєзніков.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше посол США при Організації з безпеки і співпраці в Європі (ОБСЄ) Джеймс Гілмор заявив, що міжнародне співтовариство має залучити Росію до відповідальності за дії, які порушують суверенітет і територіальну цілісність України.