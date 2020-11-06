Резніков виправдався за слова про "хворий" Донбас

Віцепрем'єр-міністр України Олексій Резніков виправдався за те, що порівняв Донбас із пухлиною. Він заявив, що не хотів нікого образити.

В ефірі телеканалу "Україна 24" Резніков пояснив, що коли порівнював ситуацію в ОРДЛО з медичним діагнозом, мав на увазі економічну розруху, забруднення й пропаганду, в якій живуть люди.

"Це погані слова, але я не маю на увазі громадян України, жителів української території Донбасу, я маю на увазі, що потрібно говорити правду", – сказав він.

За словами Резнікова, треба розуміти, як ці території сприймає частина українців.

"Не можна лікувати від нежитю, якщо ми знаємо, що це складніша ситуація. Я нікого не хотів образити, але ми повинні бути готові, що так сприймає частина суспільства", – заявив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, віцепрем'єр-міністр України Олексій Резніков висловив думку, що тимчасово окупований Донбас ніколи не стане російським. Він сказав, що РФ ще потрібно знайти, як від нього "позбутися".