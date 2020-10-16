Резніков уточнив, чи будуть говорити про включення особливого статусу Донбасу до Конституції

Питання включення особливого статусу Донбасу до Конституції України розглядатися не буде.

Про це в інтерв'ю хорватському виданню N1 повідомив віцепрем'єр-міністр з питань тимчасово окупованих територій Олексій Резніков. Він уточнив, що особливий статус – це фактично робоча назва закону під назвою "Специфіка місцевого самоврядування".

"Але розмови про включення особливого статусу до Конституції України, звичайно ж, не буде. Тому що це найгірший шлях, це шлях до федералізації і втрати суверенітету країни", – сказав Резніков.

Він додав, що є прихильником українського варіанту особливого статусу

"Це економічний розвиток Донбасу, пільги для підприємництва, а також децентралізація. І цього вистачить для розвитку українського Донбасу", – пояснив віцепрем'єр.

Він додав, що після деокупації українці, які асоціюють себе з російською нацією, які отримали російські паспорти, будуть мати право вільного вибору – чи будуть вони жити далі в Україні в статусі іноземця, чи покинуть країну.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Резніков з трибуни Верхової Ради заявив, що в Україні не прописуватиме в Конституції особливий статус Донбасу, а Мінські угоди вимагають змін.