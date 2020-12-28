Резніков розповів, що входить до "плану В" щодо Донбасу

Віцепрем'єр – міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявив, що "план В" щодо врегулювання ситуації на Донбасі – це фігуральний вислів, який не передбачає "плану С" чи "плану D".

Як сказав він в інтерв’ю ТСН, на Паризькому саміті в "нормандському форматі" було досягнуто певних домовленостей, а далі стало зрозуміло, що РФ не планує або не поспішає їх виконувати.

"Але ми залишилися оптимістами і рухалися, намагаючись це зробити: зустрічалися, обговорювали, сперечалися... Сьогодні ми маємо розуміння, що не всі домовленості Паризького саміту реалізовані, хоча ми до них наблизилися", – зазначив він.

За словами Резнікова, до того моменту, поки в України є можливість політико-дипломатичного шляху, ним потрібно йти, щоб зберегти життя кожного українця.

"А "план В" – це фігуральний вислів. Коли все, що ми робимо, більше неможливо робити, треба шукати інший варіант. І ми їх шукаємо", – пояснив віцепрем'єр.

На запитання, чи входять миротворчі місії до "плану B", він відповів, що миротворці – це один із варіантів вирішення зокрема базової моделі Мінських домовленостей.

"Міжнародний досвід говорить, що має бути хтось, кому обидві сторони довіряють. Якщо ми не довіряємо росіянам, росіяни не довіряють нам, відповідно, можливе введення якоїсь миротворчої місії, яка має відповідний мандат. Це цілком імовірна історія. Яка це може бути місія? Чи це мандат Ради безпеки ООН, чи ОБСЄ… Це питання, знову ж таки, перемовин і домовленостей", – підкреслив Резніков.

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава української делегації у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук назвав "планом В" щодо Донбасу від'єднання Росії від міжнародних платіжних систем.