Міністр реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявив, що люди, які живуть на території ОРДЛО і Криму, інфіковані роками російської пропаганди.

За словами міністра, які він озвучив в інтерв'ю "Новинам Донбасу", на тимчасово окупованих територіях працює потужна пропаганда, яка "інфікувала" людей і за 6 років війни вже пройшла ідеологічна зміна. Він зазначив, що фактично там до сих пір залишилася модель СРСР, тоді як решта України рухалася в бік демократичних цінностей.

"Початок деокупації може відбутися протягом року, а може і не відразу. Треба розуміти, що мова йде вже про десятиліття відновлення зруйнованої інфраструктури, десятиліття зміни поколінь людей, які сьогодні інфіковані, десятиліття прийняття один одного", – сказав він.

Олексій Резніков розповів про "інфікуванні" жителів окупованого Донбасу і Криму Прес-служба КМДА

Також Резніков зазначив, що це "інфікування" відбувалося поступово і почалося ще до війни.

"Там знаходяться наші громадяни України, які на сьогоднішній день "інфіковані" пропагандою. Вони починали роботу до того, як там почалася війна. До того, як були окуповані Крим і Севастополь, окремі райони Донецької і Луганської областей. Але це "інфікування" відбувалося поступово", – сказав він.

Проте, міністр впевнений, що потенціал повернення в "загальну українську родину" все ще є, а багато людей на тимчасово окупованих територіях "живуть в заручниках".

"Вони змушені заручники цієї ситуації, заручники цих режимів, заручники неможливості переїхати на підконтрольну територію. Особливо, літні люди: для них кинути власний будинок неможливо, це нереально для них", – поділився Резніков.

Олексій Резніков розповів про "інфікуванні" жителів окупованого Донбасу і Криму ABC

За його словами, багато батьків його друзів не хочуть переїжджати, так як у них там будинки, господарство і інші справи, якими вони займалися все життя.

"Вони кажуть: "Ну як? Тут мій будинок, мій город, моя земля, тут поховані мої предки. Я звідси не поїду". Це правда, так, так і є. Ми сьогодні живемо в світобудові, розірваній війною, але люди ходять один до одного: однокласники, дружини, родичі... Вони люблять один одного, спілкуються. Це і є наша нерозривна матерія. Так, цю матерію надірвали, але ми цю матерію збережемо і вилікуємо", – підсумував міністр.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Резніков пояснив причину термінового скликання засідання Тристоронньої контактної групи через загострення ситуації на Донбасі.

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