Резніков розповів, коли завершиться реінтеграція ОРДЛО

Реінтеграція тимчасово окупованих Росією територій Донбасу та Криму завершиться після встановлення там української влади та ліквідації Міністерства з питань реінтеграції через його неактуальність.

Про це заявив очільник відомства, віцепрем’єр-міністр України Олексій Резніков в інтерв’ю ТСН.ua. Водночас він наголосив, що це не буде скоро.

"Ви знаєте, я розумію тривалість цього процесу. Про це говорить і досвід Хорватії. І першим етапом буде те, що наші сервісні центри будуть перенесені з лінії дотику й адмінмежі на українсько-російський кордон, коли наші прапори замайорять над усіма адмінбудинками", – сказав він.

Другим, кінцевим, етапом процесу реінтеграції ОРДЛО стане "усвідомлене рішення на державному рівні про ліквідацію Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, бо воно буде не потрібне", наголосив Резніков.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що, за словами віцепрем’єра, Росія у збройному конфлікті з Україною обрала стратегію вичікування, сподіваючись на зміну поведінки Заходу або ж дестабілізацію в нашій державі.

На думку урядовця, країна-агресор усвідомлено шукає привід відкласти переговори щодо майбутнього окупованого Донбасу.