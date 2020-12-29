Резніков розповів, коли завершиться реінтеграція ОРДЛО

Таша Адамович
Таша Адамович
Політика
2,1 т.
Олексій Резніков

Реінтеграція тимчасово окупованих Росією територій Донбасу та Криму завершиться після встановлення там української влади та ліквідації Міністерства з питань реінтеграції через його неактуальність.

Про це заявив очільник відомства, віцепрем’єр-міністр України Олексій Резніков в інтерв’ю ТСН.ua. Водночас він наголосив, що це не буде скоро.

"Ви знаєте, я розумію тривалість цього процесу. Про це говорить і досвід Хорватії. І першим етапом буде те, що наші сервісні центри будуть перенесені з лінії дотику й адмінмежі на українсько-російський кордон, коли наші прапори замайорять над усіма адмінбудинками", – сказав він.

Другим, кінцевим, етапом процесу реінтеграції ОРДЛО стане "усвідомлене рішення на державному рівні про ліквідацію Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, бо воно буде не потрібне", наголосив Резніков.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що, за словами віцепрем’єра, Росія у збройному конфлікті з Україною обрала стратегію вичікування, сподіваючись на зміну поведінки Заходу або ж дестабілізацію в нашій державі.

На думку урядовця, країна-агресор усвідомлено шукає привід відкласти переговори щодо майбутнього окупованого Донбасу.

УкраїнаВійна на ДонбасіДонбасОРДЛОРосія - країна-агресорОлексій Резніков